Gerresheimer in der Krise

13.10.2025, 13:42 Uhr

Pillendose
© Symbolbild von Etactics Inc auf Unsplash
Nach einer erneuten Gewinnwarnung stürzt die Gerresheimer-Aktie massiv ab. Doch hinter den enttäuschenden Zahlen verbirgt sich ein viel tiefer liegendes Problem: mangelnde Transparenz, strategische Unsicherheit und ein angeschlagenes Management erschüttern das Vertrauen der Märkte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Gerresheimer 28,98 EUR +1,54 % L&S Exchange

Prognose gekappt: Umsatzrückgang statt Wachstum

Was als leichte Korrektur begann, entwickelte sich am vergangenen Freitag zu einem regelrechten Schock für die Märkte: Der Düsseldorfer Verpackungsspezialist Gerresheimer musste nicht nur schwache Quartalszahlen vorlegen, sondern senkte gleichzeitig auch die Jahresprognose deutlich. Statt eines moderaten Wachstums erwartet das Unternehmen nun einen Umsatzrückgang zwischen zwei und vier Prozent. Besonders bitter fällt der Ausblick auf die Profitabilität aus: Die EBITDA-Marge soll lediglich zwischen achtzehn Komma fünf und neunzehn Prozent liegen – weit entfernt von den ursprünglich kommunizierten zwanzig Prozent.

Die Ursachen für das enttäuschende Zahlenwerk sind vielseitig: Schwäche im Kosmetiksegment, rückläufige Nachfrage bei Verpackungslösungen für flüssige Arzneimittel und ein organischer Umsatzrückgang von 1,2 Prozent. Hinzu kommt ein Nettoverlust von zwölf Komma sieben Millionen Euro im dritten Quartal – eine Zahl, die nicht nur symbolisch für den Kursverlauf steht, sondern auch die operativen Herausforderungen offenlegt.

Vertrauenskrise statt Transformation

Doch die finanzielle Schieflage ist nur ein Teil des Problems. Viel schwerer wiegt die Erosion des Vertrauens – sowohl bei Investoren als auch im regulatorischen Umfeld. Bereits im September hatte die BaFin eine Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 eingeleitet. Der Verdacht: Umsatzerlöse könnten vorzeitig verbucht worden sein – ein Vorwurf, der in einem kapitalmarktorientierten Unternehmen wie Gerresheimer besonders schwer wiegt.

Parallel dazu steckt der Konzern in einer unruhigen Führungsphase. Der neue Finanzchef Wolf Lehmann trat sein Amt erst zum ersten September an, doch die Herausforderungen auf dem Chefsessel sind gewaltig. Der eigentlich für Herbst geplante Kapitalmarkttag wurde verschoben, stattdessen kündigte das Management ein umfassendes Transformationsprogramm an. Was genau dieses umfasst, bleibt bislang vage – was den Eindruck strategischer Orientierungslosigkeit weiter verstärkt.

Analysten streichen Kursziele – Aktie tief im Keller

Die Reaktion der Analysten ließ nicht lange auf sich warten: DZ Bank und UBS senkten ihre Kursziele deutlich und begründeten dies mit der mangelnden Prognosequalität des Unternehmens. In nur wenigen Monaten wurde der Ausblick mehrfach korrigiert – ein klares Alarmsignal für institutionelle Investoren, die auf Planungssicherheit angewiesen sind.

Auch charttechnisch ist die Lage angespannt: Mit einem Relative-Stärke-Index von 13,8 gilt die Aktie als stark überverkauft. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt rund sechsundsechzig Prozent – ein dramatischer Kursverfall, der nicht nur zyklische Faktoren widerspiegelt, sondern eine tiefer liegende Vertrauenskrise.

Der nächste große Belastungstest steht mit der Veröffentlichung der Jahreszahlen 2025 bevor. Ob das angekündigte Transformationsprogramm bis dahin Wirkung zeigt, bleibt offen. Klar ist jedoch: Gerresheimer muss nun nicht nur Zahlen liefern, sondern auch verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen – und das könnte der schwierigste Teil der Restrukturierung werden.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
