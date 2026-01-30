Anzeige
Gewaltiges Preisbeben bei Gold und Silber

30.01.2026, 12:51 Uhr

Gewaltiges Preisbeben bei Gold und Silber: Kommen jetzt Chancen bei Barrick, Newmont & Co.?
Gold und Silber stehen zur Stunde massiv unter Druck. Für den Goldpreis ging es zwischenzeitlich wieder unter die Marke von 5.000 US-Dollar. Besonders gerupft wurde jedoch Silber. Der Ausflug des Edelmetalls auf 120 US-Dollar endete mit einem abrupten Absturz unter die 100 US-Dollar-Marke.
Angesichts der starken Abverkäufe drängt sich die Frage auf – Wie konnte es zu diesen heftigen Reaktionen kommen?

Die exponierten Preisniveaus sowie die extrem überhitzte Bewegung  bereiteten den Boden für den Rücksetzer. Die relative Marktenge – insbesondere bei Silber – führte dann zur entsprechenden Dynamik. Das gewaltige Preisbeben im frühen Freitagshandel zeichnete sich bereits am Donnerstag ab, als Gold und Silber begannen, zu wanken. Der entscheidende Impuls dürfte vom Devisenmarkt gekommen sein. Nach einer kräftigen Abwärtsbewegung stabilisierte sich hier zunächst der US-Dollar. Der wichtige US-Dollar-Index erholte sich ausgehend von seinem markanten 52-Wochen-Hoch. Im Vergleich zur vorherigen Abwärtsbewegung nimmt sich der jüngste Anstieg des US-Dollar-Index jedoch bescheiden aus.

Kurzum. Die Korrektur bei Gold und Silber ist da. Angesichts ihrer Vehemenz ist damit zu rechnen, dass sie noch ein wenig länger bleiben wird. Im besten Fall gelingt es Gold, die 5.000 US-Dollar zu verteidigen und Silber die 100 US-Dollar. Doch selbst, wenn diese Marken unterschritten werden sollten, ist eine Trendwende noch nicht in Sicht.

Die angelaufene Korrektur ist im Hinblick auf eine übergeordnete Fortsetzung der Preisrallye wichtig und wünschenswert – solange sie in geordneten Bahnen verläuft. Über kurz oder lang werden sich Chancen bieten.

Barrick Gold Mining Aktienchart

Kommen jetzt Chancen bei Barrick, Newmont & Co.?

Stellvertretend für den Sektor blicken auf die aktuelle Konstellation bei Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0). 

Die eindrucksvolle Kursrallye führte die Barrick-Aktie zuletzt an den Kursbereich von 55 US-Dollar heran. Unter dem Eindruck der Ereignisse setzten Gewinnmitnahmen ein. Mit der Zone 46 US-Dollar / 43 US-Dollar rückt nun bereits eine erste potenzielle Unterstützung in den Fokus. Im besten Fall hält diese und der Aktie gelingt es, in diesem Kursbereich einen Boden auszubilden. Sollte es für die Aktie des Goldproduzenten darunter gehen, würde mit dem Kursbereich von 40 US-Dollar bereits die nächste wichtige Unterstützung warten. Um die Rallye wieder anzukurbeln, bedarf es eine Vorstoßes über die 55 US-Dollar. 

Bn-Redaktion/mt

