02.09.2025, 11:58 Uhr

Gewinnwarnung bei SMA Solar: Kursrutsch auf 16 €
© Symbolbild von Oregon Department of Transportation auf Unsplash
Die Aktie der SMA Solar Technology AG notiert aktuell bei 16,12 EUR – ein Wert, der den dramatischen Einbruch der vergangenen Wochen widerspiegelt. Nach einer erneuten Gewinnwarnung und einer Korrektur der Jahresprognose ist die Unsicherheit groß. Anleger fragen sich: Handelt es sich um eine Übertreibung oder um den Beginn einer tiefergehenden Krise?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SMA Solar Technology 16,14 EUR -16,42 %

Prognose gekappt: Von Gewinn zu Verlust

SMA Solar hatte im Sommer noch von einem Jahresumsatz zwischen 1,6 und 1,8 Milliarden EUR und einem EBITDA von 80 bis 130 Millionen EUR gesprochen. Nun erwartet der Vorstand für 2025 jedoch ein deutlich negatives Ergebnis. Die Gründe: ein unerwartet starker Nachfragerückgang im Bereich der privaten Photovoltaiklösungen sowie Preisdruck auf internationalen Märkten.

Kursentwicklung spiegelt Vertrauensverlust

Die Aktie ist allein im August um mehr als 40 % gefallen und bewegt sich mit den aktuellen 16,12 EUR nahe dem tiefsten Stand seit 2020. Der Börsenwert liegt damit nur noch bei knapp 600 Millionen EUR, während das Unternehmen noch vor zwei Jahren fast doppelt so hoch bewertet war. Analysten sprechen von einem „massiven Vertrauensverlust“ – und warnen vor weiteren Risiken.

Analysten reagieren mit Herabstufungen

Mehrere Banken haben ihre Einschätzungen überarbeitet. Ein großes US-Haus stufte die Aktie von „Hold“ auf „Sell“ ab und setzte das Kursziel auf 12 EUR. Begründung: Fehlende Preismacht, schwache Margen und eine zu hohe Kostenstruktur. Andere Stimmen verweisen darauf, dass SMA Solar trotz der Krise über eine solide Marktstellung verfügt – insbesondere bei Großprojekten im industriellen Bereich.

Restrukturierung als Rettungsanker

Das Management kündigte an, die Kostenbasis deutlich zu reduzieren. Geplant sind Kürzungen in Verwaltung und Vertrieb sowie eine Straffung der Produktionskapazitäten. Ob dies ausreicht, ist fraglich, denn die Konkurrenz aus China – allen voran Huawei und Sungrow – setzt die europäischen Anbieter weiter unter Druck.

Langfristige Perspektive bleibt intakt

Trotz der aktuellen Krise bleibt das strukturelle Umfeld positiv: Die weltweite Nachfrage nach Photovoltaik wächst weiter. Laut der International Energy Agency (IEA) wird sich die installierte PV-Leistung bis 2030 mehr als verdoppeln. Sollte SMA Solar die Durststrecke überstehen, könnte der Kurs bei 16,12 EUR tatsächlich eine Gelegenheit für langfristige Investoren darstellen.

Bewertung und Ausblick

Das KGV ist wegen der erwarteten Verluste aktuell nicht sinnvoll zu berechnen. Einige Analysten argumentieren dennoch, dass der Markt übertreibt: Auf Basis des Buchwertes erscheint die Aktie um rund 20 % unterbewertet. Kurzfristig hängt jedoch alles von den Q3-Zahlen und den Fortschritten beim Umbau ab.

Community-Stimmung

Im Forum herrscht deutliche Skepsis. „SMA verbrennt das Vertrauen der Anleger, jede Prognose wird kassiert“, schrieb ein Nutzer. Andere sehen den Kursrückgang als Einstiegschance: „16 Euro – langfristig ein Schnäppchen, wenn die Solarwende kommt.“ Auffällig ist der Kontrast zwischen kurzfristiger Frustration und langfristiger Hoffnung.
Der Tenor: Verunsicherung dominiert, doch einige Investoren halten unbeirrt an der Solarstory fest.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
