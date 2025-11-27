Gold bärenstark. Kommt nun der Angriff auf die 5.000?

Barrick Mining eskaliert nach spektakulärer Nachricht 27.11.2025, 12:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold bärenstark. Kommt nun der Angriff auf die 5.000? Barrick Mining eskaliert nach spektakulärer Nachricht
© Foto von Michael Steinberg auf Pexels
Der Abgesang hatte bereits eingesetzt, das war nicht zu überhören, doch das Edelmetall sträubte und stemmte sich gegen den Abverkauf; bislang mit großem Erfolg. Statt den Gang unter die 4.000 US-Dollar anzutreten, ist Gold drauf und dran, wieder Akzente auf der Oberseite zu setzen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 34,90 EUR -1,30 % Gettex
Gold 4.157,73 USD -0,04 % Lang & Schwarz

Die Hoffnung auf eine Zinssenkung im Dezember durch die Fed „lebt“. Gelegenheit hierzu bekommt die US-Notenbank am 10. Dezember. Weiterhin bekommt Gold nur wenig Druck vom Devisenmarkt. Der US-Dollar schwächelt. Kurzzeitig sah es nach einem Aufbäumen des Greenbacks aus, als der wichtige US-Dollar-Index über die 100 Punkte ausbrach, doch der Vorstoß verpuffte. Der US-Dollar-Index brach den Ausbruch ab und kehrte unter die 100 Punkte zurück. Zudem notieren die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder unterhalb der wichtigen Marke von 4 Prozent. Störfeuer bleiben bislang entsprechend aus.

Der Goldpreis hat sich oberhalb von 4.100 US-Dollar stabilisiert und scheint in der Lage zu sein, jederzeit in Richtung Allzeithochs vorzupreschen. Auf der Unterseite sollte es idealerweise nicht unter die 3.800 US-Dollar gehen. Erst bei Goldpreisen unterhalb von 3.430 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig. 

Barrick Mining, das nach Produktionsmenge als Nr. 2 des Sektors gilt, gelang kürzlich ein spektakulärer Befreiungsschlag. Die Aktie reagierte entsprechend und schoss nach oben. Was ist jetzt noch möglich?

Barrick Mining eskaliert nach spektakulärer Nachricht

Für den kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) entpuppt sich der November zunehmend als Schicksalsmonat. Zunächst legte das Unternehmen exzellente Q3-Daten vor (wir berichteten am 11. November). Kürzlich vermeldete Barrick Mining die Beilegung des Streits mit der Regierung Malis in Bezug auf den Goldminen-Komplex Loulo-Gounkoto. Barrick bekommt die operative Kontrolle über den Minen-Komplex zurück. 

Barrick Mining Aktienchart

An der Börse wurde die Nachricht mit großer Euphorie aufgenommen. Über Monate hinweg belasteten die Querelen um Loulo-Gounkoto die Aktie. Dieser Belastungsfaktor ist nun weg. Und Barrick Mining setzte nach und vollzog den Verkauf der Hemlo Gold Mine an Carcetti Capital Corp. Carcetti Capital wird zukünftig unter dem Namen Hemlo Mining Corp. firmieren. Der Verkauf spült Barrick 875 Mio. US-Dollar in bar sofort in die Kassen. Dazu gibt es ein Aktienpaket von Hemlo Mining mit einem Volumen von 50 Mio. US-Dollar. Ab Januar 2027 könnten über 5 Jahre gestaffelt und an Bedingungen geknüpft weitere 165 Mio. US-Dollar Barrick zufließen, sodass die Transaktion ein potenzielles Volumen von 1,09 Mrd. US-Dollar hätte. 

Aktuell bricht Barrick Mining über die 40 US-Dollar aus. Das könnte der Türöffner in Richtung 50 US-Dollar sein. Auf der Unterseite sollten etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 36 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH4H7U
Ask: 1,71
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VH9V04
Ask: 8,39
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH4H7U VH9V04. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Verdi und DGB warnen vor AfD-Kurs der Familienunternehmer Hauptdiskussion
2 Merz erteilt Unionsnachwuchs Absage bei Rente Hauptdiskussion
3 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
4 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
5 Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben Hauptdiskussion
6 Klingbeil an USA: Nicht über Köpfe der Ukrainer verhandeln Hauptdiskussion
7 BYD vor dem Neustart: Was steckt hinter dem Druck? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Tradition trifft Umbruch – VW zwischen Jubiläum und Gegenwind

12:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax nimmt die 24.000 ins Visier: Ist RWE nach dem Rücksetzer wieder…

12:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

China-Frust? Mercedes-Benz-Aktie trotzt der Unsicherheit: Trotz CEO-…

12:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Druck steigt: Bayer-Aktie nach Analystenlob im Aufwind: Kursfantasie…

11:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ASML baut Druck auf: Fällt die Marke von 1.000 Euro noch vor …

11:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta kauft bei Google ein: Neue KI-Strategie 2027

Gestern 17:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD-Aktie im Aufwind: Kommt bald der Befreiungsschlag?

Gestern 17:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dell überzeugt mit Zahlen: Was ist für die Aktie jetzt noch drin…

Gestern 13:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer