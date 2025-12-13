Gold in entscheidender Phase. Überhitzt die Rallye?

Barrick Mining läuft und läuft und läuft 13.12.2025, 07:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold in entscheidender Phase. Überhitzt die Rallye? Barrick Mining läuft und läuft und läuft
© bn
Obgleich der Goldpreis am Freitag (12. Dezember) ein paar Federn lassen musste, scheint die Rallye unverändert intakt. Die Hausse nährt die Hausse. Das gilt in diesen Tagen für Gold. Positive Impulse gibt es derzeit von (fast) allen Seiten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 36,85 EUR +0,44 % Lang & Schwarz
Gold 4.302,42 USD ±0,00 % Forex

Die jüngste Leitzinssenkung der Fed um 25 Basispunkte hat dem US-Dollar zugesetzt. Der Greenback zeichnete sich ohnehin bereits im Vorfeld durch eine gewisse Schwäche aus. Der wichtige US-Dollar-Index tauchte zuletzt wieder unter die Marke von 99 Punkten ab und entfernte sich damit zusehends vom wichtigen Bereich von 100 Punkten. Der jüngste Versuch des US-Dollar-Index, die 100er Marke zu überwinden, scheiterte krachend.

Kurzum. Zwar konnte Gold das Tageshoch vom Freitag nicht bis ins Wochenende „retten“, doch das beeinträchtigt die exzellente Ausgangslage nicht. Das Edelmetall hat das Momentum unverändert auf seiner Seite. Die Rekordjagd ist jedoch keine Einbahnstraße. Immer wieder muss mit Gewinnmitnahmen und temporären Rücksetzern gerechnet werden. Im besten Fall bleiben diese auf 4.000 US-Dollar begrenzt. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Preisbereich von 3.430 US-Dollar zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Bis dahin gilt: Volle Kraft voraus!

Mit „volle Kraft voraus“ könnte man auch die aktuelle Situation bei Barrick Mining ohne Weiteres zusammenfassen. Die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Mining haussiert seit Wochen.

Barrick Mining läuft und läuft und läuft

Die Aktie von Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) läuft und läuft und läuft. Von der Zurückhaltung in zurückliegenden Phasen ist nichts mehr zu merken.

Aktienchart

Als ein weiterer „Dosenöffner“ entpuppte sich die Nachricht über die Beilegung des Streits von Barrick Mining mit der Regierung Malis in Bezug auf den Goldminen-Komplex Loulo-Gounkoto. Barrick erlangte die operative Kontrolle über den Minen-Komplex zurück. Der Markt reagierte erleichtert, fällt damit doch ein wesentlicher Belastungsfaktor der letzten Monaten weg.

Aus charttechnischer Sicht konnte die Aktie einige wichtige Hürden aus dem Weg räumen. Der Weg auf der Oberseite ist frei. Ob des exponierten Kursniveaus muss jederzeit mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Im besten Fall bleiben diese auf 40 US-Dollar begrenzt. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 36 US-Dollar / 35 US-Dollar zu verorten und sollte tunlichst nicht unterschritten werden.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ0VZK
Ask: 1,95
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VH8WWT
Ask: 6,59
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ0VZK VH8WWT. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
3 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
5 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
6 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
7 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax – Robuster Wochenausklang macht Hoffnung: RWE – Wann erwacht…

7:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Energie-Boom: Nordex-Aktie vor dem ultimativen Ausbruch? Steppt ab …

Gestern 19:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Risiko-Indikator: Oracle's $300-Milliarden-Wette auf KI wird zum …

Gestern 17:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Ernüchterung: Broadcom-Aktie stürzt ab: Investoren fordern …

Gestern 17:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

McDonald's: KI-Spot sorgt für Shitstorm an Weihnachten

Gestern 12:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Aufträge könnten Kurs in Fahrt bringen

Gestern 11:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE vor Kursexplosion? JPMorgan sieht 51€ Ziel

Gestern 11:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gewaltiger Abverkauf: Oracle – Aktie hängt nach Zahlen in den …

Gestern 9:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer