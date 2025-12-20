Gold lässt nichts anbrennen. Furiose Rallye vor Fortsetzung

Barrick Mining - Aktie dreht noch einmal auf 20.12.2025, 07:05 Uhr

© bn Symbolbild
Der Goldpreis beendete die Handelswoche komfortabel oberhalb von 4.300 US-Dollar. Die Rallye verliert nichts von ihrer Strahlkraft. Rückläufige Goldpreise werden bislang als Einstiegsgelegenheiten wahrgenommen und entsprechend zum Einstieg genutzt. Rücksetzer haben so gar nicht erst die Gelegenheit, sich adäquat zu entwickeln. Drohende Korrekturen werden bereits im Keim erstickt. Kein Zweifel. Gold lässt in dieser Phase nichts anbrennen.
Diverse Faktoren treiben den Goldpreis unablässig an. Der schwache US-Dollar ist da nur ein Faktor. Gold dient noch immer als sicherer Hafen. Die physisch besicherten Gold-ETFs erfreuen sich unverändert großer Beliebtheit. Und nicht zuletzt kommen auch charttechnisch orientierte Anleger und Investoren auf ihre Kosten. Das Edelmetall weist intakte Aufwärtstrends und eine immense relative Stärke auf. Das übergeordnete Preisziel von 5.000 US-Dollar bleibt aus charttechnischer Sicht aktiv, solange Gold oberhalb von 3.800 US-Dollar notiert.

Der haussierende Goldpreis macht auch den Produzentenaktien Beine. Stellvertretend für eine Vielzahl von exzellent laufenden Goldaktien rücken wir an dieser Stelle die Aktie der kanadischen Barrick Mining in den Fokus; der Nummer 2 des Sektors.

Barrick Mining - Aktie dreht noch einmal auf

So langsam gehen die Superlative aus. Die Aktie von Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) verzeichnete in den letzten Wochen eine atemberaubende Kursrallye. Nach einer kurzen Verschnaufpause übersprang die Aktie zuletzt den markanten Kursbereich von 45 US-Dollar. Mit diesem Vorstoß stößt die Aktie die Tür auf der Oberseite weit auf. 

Chartanalyse

Der obere Chart verdeutlicht auf eindrucksvolle Art und Weise, wie schnell sich die Aufwärtsbewegung in den letzten Monaten beschleunigte. Mit dem Ausbruch über die 45 US-Dollar könnte die Aktie nun das zentrale Widerstandscluster im Bereich von 54,5 US-Dollar ins Visier nehmen. Dieses Cluster erlangte in den Jahren 2008 und 2011 eine große Relevanz. Diesem Widerstandsbereich vorgelagert liegt mit dem Preisbereich von 50 US-Dollar eine unter psychologischen Aspekten relevante Zone.

Zusammenfassung

Barrick Mining weist in der aktuellen Phase ein veritables Momentum auf. Der haussierende Goldpreis ist der Treibstoff für die Produzenten. Für Barrick Mining könnte es nach dem Ausbruch über die 45 US-Dollar nun in Richtung 50 US-Dollar gehen. Über kurz oder lang muss es jedoch das erklärte Ziel sein, den zentralen Widerstandsbereich um 54,5 US-Dollar aufzubrechen. Etwaige Rücksetzer sollten tunlichst eng begrenzt bleiben. Im besten Fall auf 40 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.

Bn-Redaktion/mt
