Anzeige
+++Tokenisierung entfesselt Republic führt die Ethereum-Revolution+++
Gold nach US-Arbeitsmarktbericht auf Rekordjagd

Newmont setzt Höhenflug fort. Die nächsten Kursziele 06.09.2025, 09:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold nach US-Arbeitsmarktbericht auf Rekordjagd: Newmont setzt Höhenflug fort. Die nächsten Kursziele
© bn
Die Anzeichen dafür, dass die US-Notenbank jetzt im September die Leitzinsen senken wird, verdichten sich. Die vermutlich letzten Zweifel räumte der US-Arbeitsmarktbericht für August aus. Die nächste turnusmäßige Sitzung des FOMC der US-Notenbank Fed findet am 16. September / 17. September statt. Dann wird man mehr wissen. Die Arbeitsmarktdaten vom Freitag schreckten die Finanzmärkte erst einmal auf. Die Aktienindizes reagierten verschnupft auf die Daten, erhöhten sich doch mit der deutlich unterhalb der Erwartungen liegend veröffentlichten Zahl der neugeschaffenen Stellen exLandwirtschaft die Konjunktursorgen. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen kamen als Reaktion kräftig zurück und nähern sich nun der markanten Zone von 4 Prozent. Ein Rücksetzer unter die Marke von 4 Prozent könnte hier zu weiteren Rückgängen führen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Newmont Corporation 65,00 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Silber 41,02 USD +0,85 % Lang & Schwarz
Gold 3.586,66 USD ±0,00 % Forex

Während die Aktienmärkte und Anleiherenditen unter der Gemengelage litten, gab es einen großen Profiteur des Ganzen – Gold. Der Goldpreis kannte nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes kein Halten mehr und startete durch. Kurzzeitig sah es sogar nach einem Wochenschluss oberhalb von 3.600 US-Dollar aus. Der Weg in Richtung 4.000 US-Dollar ist frei. Nun muss das Edelmetall die Chance nur ergreifen.

Die Rekordjagd von Gold wirkte sich entsprechend auch auf die Produzentenaktien aus. Allen voran hat Dickschiff Newmont volle Segel gesetzt. Die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten haussiert.

Chartanalyse zur Aktie

Gold- und Kupferproduzent setzt Höhenflug fort. Die nächsten Kursziele

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle notierte die Aktie des Gold- und Kupferproduzent Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) im Bereich von 70 US-Dollar und damit an einer aus charttechnischer Sicht wichtigen Schnittstelle. Das war am 24. August. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Der Goldpreis ist weiter angestiegen. Und die Newmont-Aktie mit ihm.

Newmont ließ sich nicht ein zweites Mal bitten und knackte den Widerstandsbereich um 70 US-Dollar. Die Tür in Richtung 75 US-Dollar öffnete sich. Auch diese Hürde würde übersprungen. Das aktuelle Momentum ist immens, sodass auch eine Bewegung in Richtung 86,3 US-Dollar (Hoch aus dem April 2022) nicht überraschen sollte. Die Bewegung ist allerdings überkauft. Mit Blick auf das fortgeschrittene Stadium der Rallye muss daher jederzeit mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Etwaige Rücksetzer sollten auf 70 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ7B72
Ask: 0,34
Hebel: 19
mit starkem Hebel
UQ0E5N
Ask: 0,92
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ7B72 UQ0E5N. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
4 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
5 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax wankt ins Wochenende: Commerzbank – Läuft die Aktie bald …

9:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla: Musk verzichtet auf Gehalt – Milliarden-Wette!

Gestern 17:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PepsiCo unter Druck: Milliardenfonds will Wende erzwingen

Gestern 17:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PayPal überrascht Kunden: Gratis KI-Browser im Abo-Deal

Gestern 16:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW und Qualcomm: Reicht das Bündnis für die Zukunft?

Gestern 13:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BioNTech: Chancen in Onkologie, Sorgen im Kurs

Gestern 12:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Thyssenkrupp: Jobabbau und neue Strategie

Gestern 12:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax bangt vor dem US-Arbeitsmarktbericht: E.ON – Das ist gar nicht…

Gestern 10:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer