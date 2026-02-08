Anzeige
Gold nimmt die 5.000 USD wieder ins Visier

Barrick Mining nach den Zahlen 08.02.2026, 09:15 Uhr

Gold nimmt die 5.000 USD wieder ins Visier: Barrick Mining nach den Zahlen
© bn
Der Goldpreis legte am Freitag kräftig zu und stieß erneut über die 4.900 US-Dollar vor. Damit gelang dem Edelmetall ein versöhnlicher Abschluss einer überaus turbulenten Handelswoche. Noch zur Wochenmitte lief der Goldpreis deutlich über die 5.000 US-Dollar, ging im Anschluss jedoch in die Knie. Der starke Wochenschluss bringt den Goldpreis nun zurück ins Spiel. Der Kontakt zur 5.000er Marke wurde hergestellt. Nun muss es dem Edelmetall gelingen, die guten Vorgaben zu nutzen und wieder über die 5.000 US-Dollar vorzustoßen. Auf der Unterseite hat der Preisbereich 4.500 US-Dollar / 4.300 US-Dollar zentrale Bedeutung. Darunter sollte es für Gold tunlichst nicht gehen. Potenzielle Impulsgeber gibt es einige – vor diesem Hintergrund könnte es vor allem am Mittwoch (11. Februar) spannend werden, wenn der US-Arbeitsmarktbericht für Januar nachgemeldet wird. Am Freitag stehen die US-Verbraucherpreisdaten für Januar zur Veröffentlichung an. Auch diese könnten Gold und andere Edelmetalle kräftig durcheinanderwirbeln.
Barrick Mining Corporation 38,20 EUR
Gold 4.959,02 USD

Die Quartalsberichtssaison hat spätestens mit der Zahlenveröffentlichung von Barrick Mining am Donnerstag (05. Februar) den Goldsektor erreicht. Der kanadische Gold- und Kupferproduzent veröffentlichte ein überaus robustes Zahlenwerk und wusste damit durchaus zu gefallen.

Barrick Mining – Aktie nach den Zahlen

Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) legte kürzlich die Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2025 vor. Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten genauer an. Die Kanadier veröffentlichten den Umsatz für das 4. Quartal 2025 mit 5,997 Mrd. US-Dollar nach 4,148 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Der Gewinn wurde mit starken 2,406 Mrd. US-Dollar vermeldet, nach 1,302 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der wichtige free cash flow verbesserte sich auf 1,619 Mrd. US-Dollar, nach 1,479 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024.

Chart zur Aktie

Das Kupfersegment erwies sich als maßgeblicher Umsatztreiber. Barrick Mining steigerte die Kupferproduktion im 4. Quartal 2025 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 13 Prozent. Die Goldproduktion legte hingegen „nur“ um 5 Prozent zu.

Für 2026 erwartet Barrick eine Goldproduktion in einer Spanne von 2,90 Mio. Unzen bis 3,25 Mio. Unzen Gold. Zum Vergleich: Im Jahr 2025 belief sich die Goldproduktion auf 3,26 Mio. Unzen. Die Kupferproduktion wird im laufenden Jahr zwischen 190.000 und 220.000 Tonnen erwartet, nach 220.000 Tonnen in 2025.

Die Aktie ringt um einen Korrekturboden. Im besten Fall gelingt es Barrick Mining, diesen oberhalb von 40 US-Dollar auszubilden. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Um die Rallye zu reaktivieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 55 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
