Gold und Silber auf dem Vormarsch

Newmont Corp. nach den Zahlen – Wie weit geht's jetzt nach oben? 22.02.2026, 08:24 Uhr

Gold und Silber auf dem Vormarsch: Newmont Corp. nach den Zahlen – Wie weit geht’s jetzt nach oben?
Die Preise für Gold und Silber drehten zuletzt wieder nach oben ab. Die Korrektur steht unmittelbar vor ihrem Ende. Eine neue Rekordjagd zeichnet sich möglicherweise ab. Vor allem Gold macht in diesen Tagen einen exzellenten Eindruck.
Während der Korrektur zeigte sich der Goldpreis bereits ausgesprochen widerstandsfähig. Die zentralen Unterstützungen bei 4.500 US-Dollar und 4.300 US-Dollar blieben trotz veritabler Abverkaufswellen ungefährdet. Bereits der Preisbereich von 4.800 US-Dollar hielt dem Abgabedruck stand. Aktuell setzt der Goldpreis zur Erholung an. Angetrieben von Nervosität und Sorgen schraubte sich das Edelmetall zuletzt in Richtung 5.100 US-Dollar. Geopolitische (unter anderem Iran) und wirtschaftspolitische (unter anderem Zölle) Brandherde flackerten wieder auf. Die Sorgen vor Verwerfungen an den Aktienmärkten nehmen zu und treiben Anleger und Investoren in sichere Häfen wie Gold und Silber. In Bezug auf den Goldpreis könnten die nächsten Tage spannend werden. Gelingt es dem Edelmetall, Momentum aufzubauen und die 5.100 US-Dollar zu überwinden, könnte es weit gehen. Ein Test der bisherigen Rekordhochs im Bereich von 5.500 US-Dollar wäre in diesem Fall nicht auszuschließen.

Das anhaltend gute Preisumfeld macht Produzentenaktien unverändert interessant – im Goldsektor gibt es kein Vorbeikommen an Platzhirsch Newmont Corp. Der US-amerikanische Gold- und Kupferproduzent legte zuletzt die Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2025 vor und gab gleichzeitig einen Ausblick auf das laufende Jahr.

Aktienchartanalyse

Newmont Corp. nach den Zahlen – Wie weit geht’s jetzt nach oben?

Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) legte solide Quartalsergebnisse vor. Der Markt hätte sich bei der einen oder anderen Kennzahl etwas mehr erwartet, doch im Großen und Ganzen war man zufrieden.

Newmont verzeichnete im 4. Quartal 2025 einen bereinigten Gewinn in Höhe von 2,753 Mrd. US-Dollar. Das ist ein sattes Plus in Höhe von 73 Prozent im Vergleich zum 4. Quartal 2024 mit 1,591 Mrd. US-Dollar. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 4,545 Mrd. US-Dollar, nach 3,048 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024.

Im Jahr 2026 rechnet Newmont mit einer Goldproduktion in Höhe von 5,3 Mio. Unzen. Die AISC sollen bei 1.680 US-Dollar liegen.

Dem Hoch der Aktie bei 135 US-Dollar folgte eine knackige Korrektur. Newmont kam erst im Unterstützungsbereich 106 US-Dollar / 100 US-Dollar zum Stehen. Die Aktie drehte wieder nach oben ab und überwand die 120 US-Dollar. Damit ist die Aufgabenstellung klar definiert – Newmont muss über die 135 U-Dollar und darf nicht unter die 100 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
