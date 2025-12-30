Gold und Silber - Börsenjahr endet mit großem Knall

Barrick Mining – Wie schlimm wird es für die Aktie? 30.12.2025, 09:57 Uhr

Gold und Silber - Börsenjahr endet mit großem Knall: Barrick Mining – Wie schlimm wird es für die Aktie?
© Foto von Michael Steinberg auf Pexels
Der Wochenauftakt gestaltete sich für Gold, Silber und für die anderen Edelmetalle alles andere als lauschig. Der Edelmetallsektor sah sich massiven Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Man kann in Anbetracht der Verluste durchaus von einem heftigen Preisbeben sprechen. Damit drängt sich zwangsläufig die Frage auf, ob es sich bei dem Rücksetzer nur um einen Schwächeanfall handelt oder ob mehr dahintersteckt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 38,05 EUR +1,85 % Lang & Schwarz

Die Gründe für den herben Preisrückgang sind vielschichtig. Unterm Strich lassen sie sich jedoch auf das Thema Gewinnmitnahmen reduzieren. Das exponierte Kursniveau machte Gold und Silber anfällig für Korrekturen. Mit etwas Abstand betrachtet hat sich aufgrund des Abverkaufs zu Wochenbeginn nur die „Weihnachtsübertreibung“ abgekühlt. Gold notiert noch immer oberhalb von 4.300 US-Dollar und Silber oberhalb von 70 US-Dollar. Somit ist noch nicht sonderlich viel passiert. Das kräftige Durchatmen gibt den erhitzten Gemütern die Gelegenheit, sich abzukühlen. Die Ausbildung eines tragfähigen Konsolidierungsbodens sollte allerdings zügig vonstattengehen. Im besten Fall wird zeitnah die Basis für den nächsten Rallyeschub gelegt.

Dennoch schlug der Preisrückgang bei den Edelmetallen eine tiefe Kerbe in die Kurse der Produzentenaktien. Die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Mining konnte sich dem Treiben nicht entziehen und geriet ebenfalls unter Druck. Der fulminante Höhenflug der Aktie fand so erst einmal ein jähes Ende; zumindest temporär.

Barrick Mining - Wie schlimm wird es für die Aktie?

Nun hat es also doch noch Gold- und Silber erwischt. Die Aufwärtsbewegungen der beiden Edelmetalle schienen resistent gegen negative Einflüsse zu sein. Der Rücksetzer vom Montag erinnerte die beiden Edelmetalle daran, dass auch sie der Schwerkraft unterliegen. Die Aktie von Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) musste Federn lassen.

Barrick Mining Aktienchart bei Börsennews in der Analyse

Der obere Chart verdeutlicht jedoch, dass aus charttechnischer Sicht noch gar nichts passiert ist. Die Aktie notiert trotz des Rücksetzers nach wie vor innerhalb des kurzfristigen, steil verlaufenden Aufwärtstrends. Das bisherige Rekordhoch im Bereich von 46,4 US-Dollar befindet sich noch immer in Reichweite. Zudem notiert Barrick Mining noch sehr komfortabel oberhalb der zentralen Unterstützung von 35 US-Dollar. Im besten Fall bleibt der aktuelle Rücksetzer auf 40 US-Dollar begrenzt. Sollte es hingegen unter die 35 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer