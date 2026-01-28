Geopolitische Spannungen:
Warum Kupfer und Silber aus Nevada plötzlich wieder im Fokus stehen könnten
Anzeige
Gold und Silber eskalieren vollends

Spektakuläre Rekordjagd lässt Produzentenaktien explodieren 28.01.2026, 10:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold und Silber eskalieren vollends: Spektakuläre Rekordjagd lässt Produzentenaktien explodieren
© Foto von Michael Steinberg auf Pexels
Es kehrt keine Ruhe ein. Gold und Silber gönnen sich keine Verschnaufpause und setzen auch zur Wochenmitte ihre wilde Rekordjagd fort. Diese nimmt ein immer imposanteres Ausmaß an. Ein Ende der Fahnenstange ist noch nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil. Man hat den Eindruck, dass sowohl Gold als auch Silber in der Lage zu sein scheinen, jederzeit ihre Aufwärtsbewegung weiter zu beschleunigen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Agnico Eagle Mines 183,73 EUR +1,96 % Lang & Schwarz
Silber 111,45 USD -0,63 % Lang & Schwarz
Gold 5.251,17 USD +1,37 % Lang & Schwarz

Als zuverlässiger Preistreiber erweist sich gegenwärtig die eklatante Schwäche des US-Dollars. Der wichtige US-Dollar-Index verdeutlicht das Ausmaß des Verfalls des Greenbacks. Noch vor einem Jahr notierte der Index im Bereich von 108 Punkten. Zuletzt unterschritt er die 97er Marke. Damit ist er auf ein neues 52-Wochen-Tief abgerauscht. Es drohen weitere Abgaben und damit eine Ausweitung der Dollar-Schwäche. Für die beiden Edelmetalle wäre es nicht das schlechteste Szenario.

Die Schwäche des Greenbacks wird von politischer Seite toleriert, war doch die vorherige Stärke des US-Dollars dem US-Präsidenten ein Dorn im Auge. Entsprechend wohlwollend dürfte er auf die Entwicklungen der letzten Wochen blicken. Im weiteren Tagesverlauf wird die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekanntgeben. Ein Zinsschritt ist nicht zu erwarten, dafür könnten die begleitenden Kommentare und Kommuniqués für Impulse sorgen. 

Kurzum. Die Rallye bei Gold und Silber läuft auf Hochtouren. Die Rekorde purzeln im Sekundentakt. Ungeachtet der stark überkauften Konstellationen setzen beide Edelmetalle ihren Weg auf der Oberseite fort. Das treibt auch die Produzentenaktien unablässig an.
So schwingt sich im Schatten von Barrick und Newmont die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) in veritable Höhen auf.

Agnico Eagle Mines – Diese Aktie ist nicht zu bremsen

Wir begleiten die Aktie des kanadischen Goldproduzenten bereits seit geraumer Zeit an dieser Stelle. Nicht wenige stufen Agnico Eagle Mines als die fundamental robusteste Produzentenaktie ein. Und die Kursentwicklung spricht Bände… 

Agnico Eagle Mines Aktie in der Börsennews Aktienanalyse

Die Aktie läuft seit Monaten wie auf Schienen nach oben. Widerstand um Widerstand, Chartmarke um Chartmarke wurde durchbrochen. Das heizte die Rallye zusätzlich an. Auf der Oberseite ist der Weg frei. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 200 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. In einigen Tagen wird das exponierte Kursniveau auf den Prüfstand kommen - Agnico Eagle Mines hat die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2025 bzw. für das Gesamtjahr 2025 für den 12. Februar 2026 angekündigt. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MN0M3K
Ask: 4,24
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN0M3K. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
3 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
4 Kreml schließt Verhandlungen mit 'inkompetenter' EU-Führung aus Hauptdiskussion
5 Millionen US-Amerikaner von Wintersturm betroffen Hauptdiskussion
6 Tesla-Aktie unter Druck: Anleger erleben herbe Enttäuschung in 2025: Elon Musks Zukunftsversprechen kollidieren mit der Realität Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ASML-Aktie lässt es krachen: Zahlen und Ausblick überzeugen

11:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Panik nach interner E-Mail: Angst vor Entlassungen bei Amazon

10:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Eine Tonne pro Woche: Krypto-Gigant kauft heimlich massiv Gold

10:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ASML boomt: Warum werden dann Mitarbeiter entlassen?

10:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Schwache Quartalszahlen, aber starker Ausblick: Texas Instruments …

8:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP‑Aktie vor Quartalszahlen unter Druck trotz positiver …

Gestern 18:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PUMA-Aktie explodiert nach Anta‑Sports‑Deal – strategische …

Gestern 18:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir im Spannungsfeld von Euphorie und Fundamentaldaten

Gestern 17:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer