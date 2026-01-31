Anzeige
+++Breaking News Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht+++
Gold und Silber im Sinkflug

Fed und Politik belasten 31.01.2026, 14:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold und Silber
© Symbolbild von Dash Cryptocurrency auf Unsplash
Kaum hatten Gold und Silber neue Rekordstände erreicht, setzte am Donnerstagabend eine spürbare Gegenbewegung ein, die sich im US-Handel fortgesetzt hat. Die zuvor stark gestiegenen Edelmetallpreise gerieten vor allem durch wachsende Unsicherheit über den künftigen Kurs der US-Geldpolitik unter Druck. Marktteilnehmer reagierten sensibel auf politische Signale aus Washington und nutzten das erreichte Kursniveau für Gewinnmitnahmen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Silber 85,45 USD -26,26 % Lang & Schwarz
Gold 4.865,35 USD ±0,00 % Forex

Rücksetzer nach Rekordjagd bei Gold

Der Goldpreis gab im Verlauf des US-Handels deutlich nach. Der Preis für eine Feinunze Gold fiel zeitweise auf knapp unter 4.700 US-Dollar. Zuletzt notierte das Edelmetall wieder rund 60 US-Dollar über dieser Marke. Trotz der jüngsten Verluste bleibt die Bilanz seit Jahresbeginn positiv: Auf Jahressicht liegt der Goldpreis weiterhin etwa zehn Prozent im Plus. Der schnelle Anstieg zuvor hatte Gold auf historische Höchststände geführt, was die Anfälligkeit für kurzfristige Korrekturen erhöhte.

Belastend wirkte insbesondere die Unsicherheit über die zukünftige Ausrichtung der US-Notenbank. Die Erwartungen an baldige Zinssenkungen hatten die Goldpreise zuvor gestützt, da niedrigere Zinsen das zinslose Edelmetall attraktiver machen. Diese Hoffnungen wurden nun zumindest teilweise gedämpft.

Silber mit besonders heftiger Korrektur

Noch ausgeprägter fiel die Bewegung beim Silber aus. Eine Feinunze kostete zuletzt gut 74 US-Dollar, zwischenzeitlich rutschte der Preis sogar unter diese Marke. Am Donnerstag hatte Silber noch ein Rekordhoch von 121,65 US-Dollar erreicht. Damit hat sich der Preis innerhalb kurzer Zeit deutlich von seinem Hoch entfernt. Im bisherigen Jahresverlauf liegt der Silberpreis trotz der starken Schwankungen nur rund vier Prozent höher.

Die stärkere Volatilität von Silber ist nicht ungewöhnlich, da das Metall neben seiner Rolle als Edelmetall auch ein bedeutendes Industriemetall ist. Silber wird unter anderem in Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz, Robotik und den Energiesektor eingesetzt, was die Preisbewegungen zusätzlich beeinflusst.

Fed-Nachfolge, Geopolitik und der Blick nach vorn

Für zusätzliche Nervosität sorgte die politische Debatte um die Führung der US-Notenbank. US-Präsident Donald Trump schlug den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger für Jerome Powell vor. An den Finanzmärkten nährte dies Zweifel, ob es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird. Die Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen warnte jedoch davor, aus der Nominierung zu weitreichende Schlüsse zu ziehen. „Der US-Präsident hat hinreichend klargemacht, dass er deutlich niedrigere Zinsen sehen will. Davon wird er wohl kaum schnell ablassen“, erklärte Nguyen. Man erwarte, dass die Fed auf diesen politischen Druck reagieren werde. „Das spricht dafür, dass der Goldpreis grundsätzlich gut unterstützt bleiben wird“, schrieb sie weiter. Zudem deute das Ausmaß der Korrektur darauf hin, dass Marktteilnehmer nach dem rasanten Preisanstieg gezielt auf Gelegenheiten für Gewinnmitnahmen gewartet hätten.

Unterstützung erhielten die Edelmetalle zuletzt auch durch gestiegene geopolitische Risiken. US-Außenminister Marco Rubio drohte dem Iran mit einem militärischen Präventivschlag, sollte Teheran Angriffe auf US-Einrichtungen planen. In solchen Phasen gelten Edelmetalle, allen voran Gold, bei vielen Investoren als sichere Häfen, was ihre Bedeutung im aktuellen Marktumfeld zusätzlich unterstreicht.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
3 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
4 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
5 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
6 Kreml schließt Verhandlungen mit 'inkompetenter' EU-Führung aus Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
GameStop: Michael Burry setzt überraschend auf Value

14:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stolpert ins Wochenende: Deutsche Bank nach Zahlen wieder …

8:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft nach dem Zahlendebakel: Was ist jetzt noch drin für die …

8:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zahlen glänzen Markt bleibt kühl: Apple Aktie reagiert kaum auf …

Gestern 19:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall-Aktie: Harte Woche für Anleger – droht jetzt die …

Gestern 19:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Quartalszahlen bewegen Big Tech: Meta begeistert Anleger – …

Gestern 16:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lufthansa Aktie steigt nach überraschender A380 Entscheidung

Gestern 15:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon könnte mit Milliardeninvestment den KI-Markt umkrempeln

Gestern 13:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer