Gold und Silber konsolidieren

Bei dieser Gold-Silberaktie knallen die Sektkorken 18.02.2026, 13:03 Uhr

Gold und Silber konsolidieren: Bei dieser Gold-Silberaktie knallen die Sektkorken
© Foto von Grant Durr auf Unsplash
Die Edelmetalle setzen ihre Konsolidierung fort. Zuletzt gab es bei Gold und Silber eine Stabilisierung zu beobachten. So kehrte der Goldpreis im heutigen Mittwochshandel (18. Februar) wieder über die 4.900 US-Dollar zurück und könnte nun den nächsten Schritt – die Rückkehr über die Marke von 5.000 US-Dollar – in Angriff nehmen. Silber gelingt es indes weiterhin, die aus charttechnischer Sicht eminent wichtige Zone von 70 US-Dollar zu verteidigen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hecla Mining 19,32 EUR +7,48 % Baader Bank

Mit Spannung wird im Tagesverlauf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung des FOMC der US-Notenbank am 27. Januar / 28. Januar erwartet. Das Protokoll könnte Bewegung in den US-Dollar und somit Bewegung in die Edelmetalle bringen.

Unterdessen geht auch im Bergbausektor die Quartalsberichtssaison weiter. Mit der so oft an dieser Stelle thematisierten Hecla Mining veröffentlichte ein Urgestein des Sektors kürzlich Ergebnisse. Die US-Amerikaner betreiben insgesamt vier produzierende Minen. Mit Greens Creek und Lucky Friday liegen zwei Minen in den USA, mit Casa Berardi und Keno Hill zwei in Kanada. Kurzum: Politisches Risiko spielt bei Hecla Mining keine Rolle. Schauen wir uns die Ergebnisse einmal im Detail an. 

Hecla Mining Aktienchart

Hecla Mining – Bei dieser Produzentenaktie knallt es gewaltig

Der US-amerikanischen Gold- und Silberproduzenten Hecla Mining (WKN: 854693 | ISIN: US4227041062 | Ticker-Symbol: HCL) gab den Umsatz im 4. Quartal 2025 mit 448,111 Mio. US-Dollar an, nach 245,085 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Der Konzern erzielte einen Nettogewinn in Höhe von 134,271 Mio. US-Dollar, nach 1,623 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Der free cash flow verbesserte sich von 6,686 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2024 auf nun 134,709 Mio. US-Dollar. Hecla Mining profitierte von im Jahresvergleich deutlich gestiegenen Verkaufspreisen für Gold und Silber. So erzielte das Unternehmen im 4. Quartal 2025 unter anderem einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 69,28 US-Dollar je Unze Silber, nach 30,19 US-Dollar je Unze Silber im 4. Quartal 2024. Da konnte es Hecla Mining auch verschmerzen, dass die AISC im Jahresvergleich von 11,51 US-Dollar je Unze Silber im 4. Quartal 2024 auf nun 18,11 US-Dollar je Unze Silber im 4. Quartal 2025 zulegten.

Die Aktie reagierte positiv auf die Zahlen und legte in einer ersten Reaktion zu. Nach dem zurückliegenden Abverkauf kommt die Erholung gerade zur richtigen Zeit, um die Lage zu stabilisieren. Aktuell konsolidiert Hecla Mining im Bereich von 20 US-Dollar. Vom Rekordhoch nahe der 35er Marke hat sich die Aktie bereits weit entfernt.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0)
