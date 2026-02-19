Anzeige
+++50 % mehr Power – steht hier der Batterie-Durchbruch 2026 bevor?+++
Gold wieder oberhalb von 5.000 US-Dollar

Dieser Goldproduzent lässt nichts anbrennen 19.02.2026, 11:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold wieder oberhalb von 5.000 US-Dollar: Dieser Goldproduzent lässt nichts anbrennen
© Foto von yun zhu auf Pexels (Symbolbild)
Der Goldpreis ist wieder über die 5.000 US-Dollar zurückgekehrt und hat sich somit eindrucksvoll zurückgemeldet. Kräftigen Rückenwind gibt es einmal mehr von der Geopolitik. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran kocht hoch. Ein Militärschlag der USA zeichnet sich ab. Anleger und Investoren reagieren überaus nervös auf die jüngsten Entwicklungen. Gold als sicherer Hafen ist wieder stärker gefragt. Die nächsten Tage werden vor dem Hintergrund der angespannten geopolitischen Lage außerordentlich spannend.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Kinross Gold 29,22 EUR +0,05 % Baader Bank

Ungeachtet der geopolitischen Entwicklungen stehen die Quartalsberichte der Goldproduzenten im Fokus und sorgen für jede Menge Gesprächsstoff. Zu den fundamental interessantesten Unternehmen gehört der kanadische Produzent Kinross Gold. 

Kinross Gold lässt nichts anbrennen – Kanadier mit starken Quartalszahlen

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold (WKN: A0DM94 | ISIN: CA4969024047 | Ticker-Symbol: KIN2) erzielte in den letzten Monaten eine atemberaubende Performance, musste in den letzten Wochen der Korrektur jedoch ein paar Federn lassen. Mit den starken Q4-Daten setzte Kinross Gold nun ein starkes Ausrufezeichen.

Kinross Gold Aktienchart

Kinross Gold vermeldete für das 4. Quartal 2025 Verkaufserlöse in Höhe von 2,023 Mrd. US-Dollar, nach 1,415 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Das Ergebnis aus dem operativen Geschäft wurde mit 1,122 Mrd. US-Dollar veröffentlicht, nach 0, 501 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn entwickelte sich prächtig und wurde mit 0,809 Mrd. US-Dollar angegeben, nach 0,240 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Der anrechenbare free cash flow wurde auf 0,769 Mrd. US-Dollar gesteigert, nach 0,434 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024.     

Kinross Gold produzierte im 4. Quartal 2025 483.582 Unzen Goldäquivalent. Im Gesamtjahr 2025 waren es 2,012 Mio. Unzen Goldäquivalent. Eine Goldäquivalentproduktion in Höhe von 2 Mio. Unzen ist auch das ausgegebene Ziel für 2026. Die AISC werden im laufenden Jahr mit 1.730    US-Dollar je Unze Goldäquivalent erwartet. Zum Vergleich. Im Jahr 2025 beliefen sich die AISC auf 1.571 US-Dollar.

Das macht die Aktie

Kinross Gold haussierte in den letzten Monaten auf eindrucksvolle Art und Weise. Die Produzentenaktie hatte die psychologisch relevante Marke von 40 US-Dollar vor Augen, ehe der Goldpreis ins Straucheln geriet und die Produzentenaktien mit nach unten riss. In der Unterstützungszone 30 US-Dollar / 27,5 US-Dollar fand die Kinross-Aktie Halt und drehte wieder nach oben ab. Die Aktie muss nun über die 40 US-Dollar, um frische Akzente auf der Oberseite zu setzen. Unter die 27,5 US-Dollar darf es indes nicht gehen. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
2 Immobilien Comeback: Vonovia Aktie steigt deutlich und sendet neues Chart Signal Hauptdiskussion
3 KI-Video: ZDF entschuldigt sich im 'heute journal' bei Zuschauern Hauptdiskussion
4 Großbritannien: Inflation sinkt deutlich auf 3 Prozent Hauptdiskussion
5 Industrie baut 2025 mehr als 120.000 Jobs in Deutschland ab Hauptdiskussion
6 Japans Wirtschaft wächst deutlich schwächer als erwartet Hauptdiskussion
7 OLYMPIA/TV-Zahlen: Junge Zuschauer sorgen für Olympia-Boom Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax zittert vor Trump und dem Wochenende: Airbus mit Zahlen, die …

12:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus unter Druck: Schwerer Streit mit einem Zulieferer

11:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neues Kapital: So viel neues Geld steckt Big Tech in OpenAI

10:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

5.000 Jobs weg: Wird Novo Nordisk zum Risiko?

10:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Abseits von Rheinmetall und Hensoldt: BAE Systems lässt mit Zahlen …

10:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir Technologies: Neuer Partner treibt Wachstum

Gestern 18:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta setzt alles auf KI: Milliarden-Deal mit Nvidia

Gestern 17:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Immobilien Comeback: Vonovia Aktie steigt deutlich und sendet neues …

Gestern 17:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer