Anzeige
+++Die Bergbau-Welle kehrt zurück American Critical könnte die nächste große US-Entdeckung sein!!+++
Goldpreis durchbricht Schallmauer

Wie geht’s nun mit Barrick, Newmont & Co. weiter? 08.10.2025, 11:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Goldpreis durchbricht Schallmauer: Wie geht’s nun mit Barrick, Newmont & Co. weiter?
© Foto von MUILLU auf Unsplash
Der Goldpreis hat die Schallmauer von 4.000 US-Dollar durchbrochen. Die Rallye beschleunigte sich angesichts diverser Brandherde deutlich. Ein Ende der Aufwärtsbewegung ist noch immer nicht abzusehen. Wie weit kann das jetzt gehen?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 29,31 EUR +2,66 % Lang & Schwarz
Gold 4.047,11 USD +1,57 % Lang & Schwarz

Die Erfolgsgeschichte von Gold ist um ein Kapitel reicher. Gold durchbrach die Marke von 4.000 US-Dollar. Die Ängste von Investoren und Anlegern brechen sich Bahn. Die Vielzahl geopolitischer und auch wirtschaftlicher Brandherde treibt das Kapital in Gold. Physisch besicherte Gold-ETFs erfahren bereits seit geraumer Zeit immense Mittelzuflüsse. Die Käufe der Noten- und Zentralbanken sind der zweite wesentliche Preistreiber. Galt der US-Dollar früher ebenfalls als Hort der Sicherheit, hat dieses Bild in den letzten Monaten erhebliche Kratzer bekommen. Die Abkehr vom US-Dollar läuft.

Da Gold nun die 4.000 US-Dollar durchbrochen hat, stellt sich die Frage, wie es mit dem Edelmetall weitergehen könnte. Die Wucht und die Vehemenz der Aufwärtsbewegung lässt kein rasches Ende erwarten. Vielmehr muss – nun nachdem die 4.000 US-Dollar durchbrochen wurden – eine Beschleunigung der Bewegung erwartet werden. Konsolidierungen und Korrekturen werden kommen. Das Wann ist die große Frage. Aktuell sieht es nach einer Fortsetzung des Preisanstiegs aus.

Barrick Mining – Und läuft

Die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) hat nach dem Ausbruch über die wichtige Marke von 30 US-Dollar weitere Kursgewinne verzeichnet. Für einen Durchmarsch in Richtung 40 US-Dollar reichte es im Anschluss allerdings nicht. Im Bereich von 36 US-Dollar setzten Gewinne ein.

Analyse im Aktienchart

Die Kursentwicklung der letzten Tage kann man in das Korsett einer bullischen Flaggenformation (grün dargestellt) pressen. Diese Formationen findet man innerhalb intakter Aufwärtsbewegungen häufiger. Sie gelten als trendbestätigend; so sie denn über einen aufwärtsgerichteten Ausbruch aufgelöst werden.

Zusammengefasst

Barrick Mining konsolidiert. Damit aus dieser Konsolidierung keine Korrektur wird, sollte sich die Verschnaufpause oberhalb von 30 US-Dollar abspielen. Ein Rücksetzer unter die 30 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Gleichzeitig müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 27 US-Dollar gerechnet werden. Hingegen würde die Aktie mit einem Vorstoß über die 36 US-Dollar die Tür in Richtung 40 US-Dollar weit aufstoßen. Der anstehenden Quartalsberichtssaison kommt eine große Bedeutung zu. Nicht zuletzt wird man beim Quartalsbericht von Barrick Mining ganz genau hinsehen.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GU3WWA
Ask: 1,70
Hebel: 19
mit starkem Hebel
GU3U5A
Ask: 7,34
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU3WWA GU3U5A. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
2 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
3 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
4 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
5 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
7 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Volkswagen Vz. mit knackigem Rücksetzer: Bietet der Abverkauf …

11:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI trifft Industrie – Hitachi und NVIDIA starten globales …

11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Blockbuster oder Übertreibung, Drohnenabwehr am Wendepunkt

11:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Shell-Aktie steigt, da Gas- und Raffineriegeschäft zulegen: Shell k…

Gestern 21:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliarden für Eisenerz, doch der Aktienkurs fällt: Rio Tinto …

Gestern 17:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Absatzrückgang trifft das Unternehmen hart, doch der Kurs trotzt…

Gestern 16:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Geht dem Dax nun doch die Puste aus: RWE – Aktie lässt nichts …

Gestern 14:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekord in Großbritannien: BYD setzt global neue Maßstäbe

Gestern 14:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer