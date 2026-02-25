Google startet Cloud-Offensive

Mega-Deal! 25.02.2026, 17:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Google
© Symbolbild von Solen Feyissa auf Unsplash
Google beschleunigt seine globale Cloud-Offensive durch eine neue Vertriebspartnerschaft mit SoftwareOne und investiert parallel massiv in die Energieabsicherung seiner KI-Rechenzentren. Gleichzeitig spitzt sich der politische Druck rund um die KI-Beteiligung Anthropic zu, nachdem das Pentagon ein Ultimatum hinsichtlich militärischer Nutzungsbeschränkungen gestellt hat. Zusätzlich droht in Europa ein milliardenschweres Kartellurteil, das Googles strategische Position weiter belasten könnte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 262,88 EUR -0,38 % Lang & Schwarz

Globale Cloud-Offensive mit strategischer Energieabsicherung

Google treibt den Ausbau seines Cloud-Geschäfts mit hoher Schlagzahl voran. Am 25. Februar kündigte der Softwareanbieter SoftwareOne an, als einer der ersten globalen autorisierten Google Cloud Distributoren zu starten. Der Rollout beginnt in zehn Märkten, darunter Deutschland, die USA und Indien. Vertriebspartner erhalten damit gebündelten Zugang zu Google Cloud, Google Workspace und Gemini Enterprise über eine zentrale Plattform. Für Google bedeutet das eine deutlich größere Marktdurchdringung im Enterprise-Segment und eine engere Verzahnung des eigenen KI-Portfolios mit klassischen Cloud-Diensten.

Parallel dazu investiert der Konzern massiv in die energetische Basis seiner KI-Infrastruktur. Mit dem US-Versorger AES wurde ein 20-Jahres-Vertrag zur Stromversorgung eines neuen Rechenzentrums in Texas geschlossen. Die gewählte Co-Location-Struktur sieht vor, dass die Energieerzeugung direkt am Standort erfolgt – ein Modell, das Versorgungssicherheit und Effizienz kombinieren soll. Zusätzlich plant Google in Minnesota den Einsatz eines 300 Megawatt starken Eisenluft-Batteriesystems mit einer Kapazität von 30 Gigawattstunden. Es handelt sich um das weltweit größte System dieser Art. Damit adressiert der Konzern nicht nur steigende Leistungsanforderungen durch KI-Anwendungen, sondern auch die Volatilität erneuerbarer Energiequellen.

Ultimatum aus Washington: Anthropic im Fokus des Pentagons

Während die Cloud-Sparte operativ expandiert, spitzt sich die Lage rund um Googles KI-Investition Anthropic dramatisch zu. Verteidigungsminister Pete Hegseth stellte CEO Dario Amodei am 24. Februar ein Ultimatum: Entweder das Unternehmen entfernt seine Nutzungsbeschränkungen für militärische Zwecke oder die Regierung greift zu drastischen Maßnahmen.

Konkret droht das Pentagon damit, Anthropic als Versorgungsrisiko einzustufen oder den Defense Production Act anzuwenden. Hintergrund ist die Weigerung des Unternehmens, bestehende Schutzmechanismen aufzuheben, die den Einsatz der Technologie für autonome Waffensysteme oder US-Inlandsüberwachung verhindern sollen. Eine Antwort wurde bis Freitag, 27. Februar, 17 Uhr eingefordert.

Auslöser der Eskalation waren offenbar Irritationen im Zusammenhang mit einem Venezuela-Militäreinsatz zur Festnahme von Präsident Nicolas Maduro. Das Pentagon zeigte sich besorgt, nachdem Anthropic Fragen zur Nutzung seiner AI-Produkte gestellt hatte. Amodei bestritt in dem Treffen jedoch, entsprechende Bedenken an Palantir oder das Pentagon herangetragen zu haben. Die Auseinandersetzung berührt damit nicht nur ethische Leitplanken der KI-Nutzung, sondern auch die strategische Zusammenarbeit zwischen Technologieanbietern und staatlichen Stellen.

8,3 Milliarden Dollar auf dem Spiel: Kartellverfahren vor Entscheidung

Zusätzlichen Druck erzeugt ein anhängiges Großverfahren in Europa. Das schwedische Patent- und Markengericht wird voraussichtlich am 15. April im Kartellstreit zwischen der Klarna-Tochter PriceRunner und Google urteilen. PriceRunner fordert rund 8,3 Milliarden Dollar Schadenersatz – die höchste zivilrechtliche Klage in der Geschichte schwedischer Gerichte.

Die Klage stützt sich auf den Vorwurf des Missbrauchs von Marktmacht im Bereich Online-Preisvergleiche. Die Europäische Kommission hatte 2017 in einer verbindlichen Entscheidung festgestellt, dass Google konkurrierende Dienste systematisch benachteiligt und das eigene Angebot Google Shopping bevorzugt habe. Der Europäische Gerichtshof bestätigte diese Entscheidung im September 2024. Laut PriceRunner soll diese Praxis über mehr als ein Jahrzehnt hinweg erfolgt sein.

Der Ausgang des Verfahrens ist offen. Selbst im Fall eines Urteils zugunsten von PriceRunner dürfte Google den Rechtsweg weiter ausschöpfen. Zudem müsste eine mögliche Zahlung mit ehemaligen PriceRunner-Aktionären sowie dem Prozessfinanzierer geteilt werden. Für Google bündeln sich damit operative Expansion, politische Spannungen und juristische Risiken zu einer Gemengelage, die in den kommenden Wochen für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen dürfte.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GW0WWH
Ask: 1,30
Hebel: 20
mit starkem Hebel
GU6GPE
Ask: 5,63
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW0WWH GU6GPE. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2026 Hauptdiskussion
2 APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur... Hauptdiskussion
3 Bundesbehörden melden besonders viele Krankheitstage Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merz in Peking: Wie abhängig ist Deutschland von China? Hauptdiskussion
5 Ungarn droht mit Blockade von riesigem Ukraine-Darlehen Hauptdiskussion
6 Kundin: Sparkasse verlangt nach Einbruch Zinsen für Kredit Hauptdiskussion
7 Hessens Staatskanzlei fordert ZDF-Stellungnahme zu KI-Fehler Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Gift aus China: Rückruf-Welle erschüttert Babynahrungs-Markt

18:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex verdoppelt EBITDA: Aktie vor Rallye?

18:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

23,8 Milliarden Euro Aufträge: Startet dieser Rüstungsriese jetzt …

17:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

48 Milliarden Euro bis 2030: Zündet E.ON jetzt den nächsten Gewinn…

16:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax vor den Nvidia-Zahlen optimistisch: Allianz – Entscheidung …

13:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Heidelberg Materials nach Zahlen: Geht’s jetzt wieder nach oben f…

12:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neues Angebot für Warner: Geht Netflix jetzt jetzt doch leer aus?

10:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stablecoins und KI: Zuckerberg investiert weiter groß

10:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer