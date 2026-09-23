Anzeige
+++Hot Stock!: Das 123-Mio.-C$-Unternehmen, das ein institutionelles M&A-Vorgehen umsetzt+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Halbjahreszahlen

Maternus-Kliniken legt um ein Fünftel zu 23.09.2026, 10:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Mehr Umsatz, höhere Belegung und ein kräftig verbessertes Ergebnisziel: Ein Berliner Pflegeheim- und Reha-Betreiber hat seine Bilanz fürs erste Halbjahr vorgelegt. Für 2026 plant das Management ein Konzern-EBITDA von 10,9 Millionen – fast dreimal so viel wie im Vorjahr. Anleger griffen zu, wenngleich bei äußerst dünnem Handel.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Maternus-Kliniken 1,30 EUR +52,05 % Tradegate

Die Maternus-Aktie ist am Mittwochvormittag um rund 20 Prozent auf 1,03 Euro gestiegen. Der Berliner Betreiber von Pflegeeinrichtungen und einer Reha-Klinik hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Auslastung gesteigert und stellt für das Gesamtjahr ein deutlich höheres operatives Ergebnis in Aussicht. Das Tageshoch lag zwischenzeitlich bei 1,19 Euro.

Reha-Klinik füllt sich spürbar

Die Konzernerlöse stiegen in den ersten sechs Monaten um 1,3 Millionen auf 60,6 Millionen Euro. Getragen wurde das Plus von einer konzernweit höheren Auslastung von 83,6 Prozent nach 81,3 Prozent im Vorjahr sowie von gestiegenen Pflege- und Abrechnungssätzen. Im Pflegesegment erhöhte sich der Umsatz leicht auf 46,9 Millionen Euro bei stabiler Belegung von 84,2 Prozent.

Deutlich dynamischer entwickelte sich die Rehabilitation: Nach der Schließung der Bayerwald-Klinik in Cham konzentriert sich das Geschäft auf Bad Oeynhausen, wo im Schnitt 376 Betten belegt waren – nach 317 ein Jahr zuvor. Die Segmentauslastung sprang damit von 72,9 auf 83,1 Prozent.

Auf der Kostenseite schlug vor allem der Personalaufwand zu Buche, der um 2,7 Millionen auf 40,8 Millionen Euro kletterte. Das EBITDA sank dadurch auf 5,5 Millionen Euro nach 6,7 Millionen im Vorjahr. Unter dem Strich verringerte sich der Halbjahresverlust leicht auf 1,9 Millionen Euro.

Standortschließungen als Ergebnishebel

Für 2026 plant der Vorstand bei Erlösen von 118,5 Millionen Euro ein EBITDA von 10,9 Millionen Euro – fast das Dreifache der 3,9 Millionen aus dem Vorjahr. Tragen sollen das vor allem Kostensenkungen durch die geschlossenen Standorte, darunter ein ambulanter Dienst in der Eifel und Wohngruppen in Köln. Ab 2027 könnte daraus eine Liquiditätsverbesserung von rund vier Millionen Euro pro Jahr resultieren.

Weiteres Potenzial sieht das Management in Bad Oeynhausen, das perspektivisch auf mehr als 500 Patienten wachsen soll. Voraussetzung wären unter anderem zusätzliche Zulassungen der Deutschen Rentenversicherung, etwa für die neurologische Anschlussheilbehandlung. Offen bleibt dagegen, wie sich das geplante Pflegeneuordnungsgesetz auswirken dürfte, das bislang nur als Entwurf vorliegt.

Kurssprung bei dünnem Handel

Die Reaktion am Markt fiel zunächst verhalten aus: Kurz nach Veröffentlichung der Zahlen bemängelten Aktionäre noch, dass sich trotz des Ausblicks kaum etwas bewegte. Erst im Laufe des Vormittags zog der Kurs an, allerdings bei auffallend kleinen Orders. @Salelo registrierte auf Tradegate etwa Umsätze von einem einzigen Stück zum Kurs von 1,19 Euro. Mit Blick auf den Jahreschart erinnern Anleger zudem an die extremen Ausschläge im März, als der Kurs zeitweise auf 12,50 Euro schoss.

Da hängen wahrscheinlich paar Leute deutlich über 2-3 €

@Rodride in MATERNUS KLINIKEN

Nutzer @Sandy999 hält die Marktkapitalisierung angesichts von Zahlen und Ausblick für zu niedrig – eine persönliche Einschätzung, die keine Anlageberatung darstellt. Klarheit über die Details dürfte der vollständige Halbjahresfinanzbericht bringen, den Maternus am 30. September veröffentlichen will. Trotz des heutigen Sprungs notiert das Papier weiterhin leicht unter dem Niveau von vor zwölf Monaten.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
3 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
4 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
5 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
6 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
7 NIO-Aktie nach 91% Crash: Vom Börsenstar zum Pennystock-Kandidaten? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Leerverkäufe: Atos fällt auf neues Jahrestief

15:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis wankt bedenklich. Kollabiert das Edelmetall jetzt? Agnico…

14:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Absichtserklärung: LPKF springt dank Chipkunde aus Asien an

14:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy: 300 Millionen Euro sorgen für Schub

14:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lenovo mit Nvidia-Power: Das steht im Oktober an

14:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bundesrat: Spritpreisregel verfehlt Wirkung an der Zapfsäule

14:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk: 60-Millionen-Ziel sorgt für Spannung

14:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zinssorgen: Gold rutscht in Richtung der 4300-Dollar-Marke

14:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer