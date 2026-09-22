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Roche erhält EU-Zulassung

Roche Aktie tiefer EU-Zulassung für Augenmedikament Susvimo eröffnet neuen Absatzmarkt 22.09.2026, 18:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Roche erhält EU-Zulassung: Roche Aktie tiefer EU-Zulassung für Augenmedikament Susvimo eröffnet neuen Absatzmarkt
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Die Roche Aktie gibt trotz einer positiven Zulassungsnachricht nach. Der Pharmakonzern darf sein Augenmedikament Susvimo künftig auch in der Europäischen Union vermarkten.
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Susvimo darf in der EU vermarktet werden

Roche hat für sein Augenmedikament Susvimo die Zulassung in der Europäischen Union erhalten. Damit kann der Schweizer Pharmakonzern das Präparat künftig auch in einem wichtigen europäischen Absatzmarkt anbieten.

Für Roche ist die Entscheidung ein weiterer Schritt, um das eigene Pharmaportfolio zu stärken. Neue Zulassungen sind in der Branche besonders wichtig, weil sie zusätzliche Umsatzchancen eröffnen und helfen können, ältere Medikamente mit nachlassender Dynamik auszugleichen.

Augenheilkunde bleibt wichtiger Spezialmarkt

Susvimo ist im Bereich Augenmedizin angesiedelt. Dieser Markt ist für Pharmakonzerne attraktiv, weil viele Augenerkrankungen chronisch verlaufen und langfristige Behandlungen erfordern können. Neue Therapieoptionen können daher für Patienten und Ärzte eine wichtige Rolle spielen.

Mit der EU-Zulassung erhält Roche Zugang zu einem weiteren großen Gesundheitsmarkt. Entscheidend wird nun sein, wie schnell das Medikament in den einzelnen Ländern verfügbar wird und wie Erstattung, Preisgestaltung und Akzeptanz bei Ärzten ausfallen.

Aktie trotzdem schwächer

Trotz der Zulassung notierte die Roche Aktie tiefer. Das zeigt, dass Anleger die Nachricht zwar grundsätzlich positiv einordnen, sie aber offenbar nicht als ausreichend starken Kurstreiber sehen. Bei großen Pharmakonzernen zählt nicht nur eine einzelne Zulassung, sondern die gesamte Entwicklung der Pipeline, der Umsätze und der Margen.

Roche steht weiter vor der Aufgabe, neue Wachstumstreiber aufzubauen. Anleger achten deshalb genau darauf, ob Produkte wie Susvimo langfristig relevante Erlöse liefern können. Die EU-Zulassung für Susvimo ist für Roche ein positives Signal und eröffnet dem Pharmakonzern einen weiteren Absatzmarkt. Die schwächere Aktienreaktion zeigt jedoch, dass Anleger mehr Belege für nachhaltiges Wachstum sehen wollen. Für Roche bleibt entscheidend, ob neue Medikamente die Pipeline stärken und künftig spürbar zum Umsatz beitragen.

Bn-Redaktion/jh
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