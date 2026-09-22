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Investorentag

Novo Nordisk nach Kapitalmarkttag unter Druck 22.09.2026, 14:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Auf dem Kapitalmarkttag von Novo Nordisk in Großbritannien präsentierte das Unternehmen langfristige Ziele statt konkreter Wachstumspfade. Mehrere Analysehäuser senkten daraufhin ihre Kursziele teils massiv. Dazu wächst der Druck von außen: Konkurrent Viking Therapeutics meldete positive Studienergebnisse im GLP-1-Segment.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 34,46 EUR -1,10 % Lang & Schwarz
Novo Nordisk (B) Sponsored ADR 34,45 EUR -0,86 % TTMzero RT

Der dänische Pharmariese büßt nach dem Londoner Investorentag weitere 1,1 Prozent ein und notiert bei 34,46 Euro. Damit summiert sich der Rückgang seit dem Kapitalmarkttag am Montag auf über 8 Prozent. Analysten reagierten auf eine Präsentation, die wenig Neues bot, mit einer Welle von Kurszielabsenkungen.

Enttäuschte Hoffnungen in London

Mit großen Erwartungen war der Kapitalmarkttag von Novo Nordisk in London angetreten worden. Angesichts eines Jahresverlustes von rund 32 Prozent hatten Investoren auf konkrete Wachstumsziele oder Signale zu möglichen Akquisitionen gehofft. Das Unternehmen lieferte stattdessen langfristige Ambitionen: mehr als fünf neue Blockbuster-Medikamente bis 2030, Erlöse aus der Entwicklungspipeline von über 150 Milliarden dänischen Kronen – umgerechnet etwa 20 Milliarden Euro – bis 2035 sowie eine Zehnfachung der Produktionskapazitäten für Abnehmtabletten.

Als zentraler Enttäuschungsfaktor galt die angekündigte Margenstabilität auf mittlere Sicht – der Markt hatte mit einer Steigerung gerechnet. Auch zu den drohenden Patentabläufen beim Wirkstoff Semaglutid fehlten klare Aussagen. In einer Einschätzung von UBS blieb die Einstufung bei "Neutral", das Kursziel bei 332 dänischen Kronen. Die Deutsche Bank senkte ihr Ziel auf 245 dänische Kronen bei weiterhin negativer Einschätzung, JP Morgan auf 260 dänische Kronen. Diese Bewertungen stellen keine redaktionelle Empfehlung dar.

Unter Aktionären herrschte Unzufriedenheit über die Ausgestaltung des Events. @Papadopoulos brachte die Kritik auf den Punkt:

Neu waren nur die Caprisegma-Daten und die Warteliste für die Wegovy-Pille in Deutschland, vielleicht auch der bekannte Plan zur Diversifizierung. Alles andere war einfach schwach, man hätte auch das ganze Meeting sparen können.

@Papadopoulos in Novo Nordisk nach Split

Positiv bewertet wurden indessen die präsentierten CagriSema-Daten – Novo Nordisk hatte neue Erkenntnisse zur Kombination von Insulin und dem Abnehm-Wirkstoff vorgestellt – sowie die wachsende Nachfrage nach der oralen Wegovy-Variante in Deutschland. Einzelne Analysehäuser hielten ihre Kaufempfehlungen mit Kurszielen von 370 bis 400 dänischen Kronen aufrecht. Diese Einstufungen stellen keine redaktionelle Empfehlung dar.

Wettbewerbsdruck nimmt zu

Parallel meldete das US-Biotechunternehmen Viking Therapeutics positive Phase-2-Daten für sein Abnehmmittel VK2735 bei seltenerer Dosierung – eine Entwicklung, die den Wettbewerbsdruck im GLP-1-Segment weiter erhöhen könnte. Konzernchef Doustdar hatte auf dem Investorentag signalisiert, dass Novo Nordisk für größere Übernahmen gerüstet sei. Dieser Hinweis beflügelte zeitweise die Kurse potenzieller Übernahmeziele, ließ Aktionäre des Unternehmens selbst jedoch kalt. Auch Novo Nordisk (B) Sponsored ADR verlor 0,83 Prozent auf 34,47 Euro. Das Jahrestief bei rund 30,42 Euro gilt als nächste relevante Unterstützungszone.

Bn-Redaktion/sb
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