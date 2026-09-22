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Rüstungsmesse

Rheinmetall unter Druck trotz Eudex-Start 22.09.2026, 15:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Die neue Rüstungsmesse Eudex eröffnete in Essen: 360 Hersteller aus 28 Nationen präsentieren Verteidigungstechnik von autonomen Drohnen bis zu nuklearen Gefahrensensoren. Für die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns blieb ein Kursimpuls aus – die 1.000-EUR-Schwelle geriet zwischenzeitlich ins Wanken.
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Rheinmetall 994,10 EUR -1,89 % Quotrix Düsseldorf

Rheinmetall notiert am Dienstag bei 1.006,70 Euro und gibt damit rund 0,65 Prozent nach. Das Tagestief von 999,05 Euro markierte zwischenzeitlich den Rutsch unter die psychologisch bedeutsame Tausend-Euro-Marke – zeitgleich mit der Eröffnung der neuen Rüstungsmesse Eudex in Essen.

Eudex verbindet Industrie, Forschung und Militär

In Essen hat heute die Euro Defence Expo (Eudex) ihren Betrieb aufgenommen. Rund 360 Hersteller aus 28 Nationen präsentieren vier Tage lang Verteidigungstechnologien – von unbemannten Bodenfahrzeugen, die autonom navigieren können, über tragbare Drohnensysteme bis hin zu Sensoren zur Erkennung chemischer Kampfstoffe oder nuklearer Gefahren. Das erklärte Ziel der Veranstalter: Industrievertreter mit Repräsentanten von Streitkräften, Forschungseinrichtungen und der Politik zusammenzubringen.

Parallel findet auf demselben Gelände die Sicherheitsmesse Security statt – mit 520 Firmen aus 41 Ländern. Thematisiert wird dabei, wie Künstliche Intelligenz, digitale Vernetzung und innovative Technologien zu ganzheitlichen Sicherheitslösungen zusammenwachsen könnten.

NATO-Denkfabrik und NRW-Förderprogramm im Blickpunkt

Unweit des Messegeländes treffen sich rund 400 hochrangige Militärs aus NATO-Mitgliedsstaaten zur Jahreskonferenz des Joint Air Power Competence Centre (JAPCC) in Essen. Die Denkfabrik unterstützt NATO-Staaten bei der Weiterentwicklung ihrer Luft- und Weltraumstreitkräfte und sieht technologische Kooperation als unverzichtbare Ergänzung zur Strategie: Ohne industriellen Rückhalt blieben selbst die besten Konzepte Theorie, hieß es.

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) nutzte die Eröffnung zur Vorstellung des Förderprogramms „Defence.Tech.NRW": Mit EU-Mitteln sollen 24 Projekte an Technologien für zivile und militärische Verteidigung arbeiten – von Drohnenabwehr über Künstliche Intelligenz bis zu Satellitenkommunikation und mobiler Produktion.

Aktie kämpft an zentraler Marke

Für die Rheinmetall-Aktie brachte der Eudex-Auftakt keinen Kursschub. Das Papier touchierte heute Morgen kurzzeitig die Unterstützungszone bei 999,05 Euro und testete damit einen Bereich, dem Anleger als psychologische Schlüsselmarke besondere Bedeutung beimessen. Im Wochenvergleich notiert die Aktie nahezu unverändert – auf Jahressicht hingegen zeigt sich ein erheblicher Rückgang: Rheinmetall stand vor rund einem Jahr noch bei etwa 1.915 Euro, was einem Minus von annähernd 47 Prozent entspricht.

Investoren verfolgen die Kursbewegung rund um die Tausend-Euro-Marke aufmerksam. Kritische Beobachter weisen auf das Verhalten institutioneller Akteure an diesem Niveau hin:

Die Aktie kommt nicht aus dem Quark. Hier versuchen die Großen für 1000€ zu verkaufen. Dann kommen reihenweise die Abstufungen.

@Sersn in RHEINMETALL

Als nächster relevanter Impulsgeber gelten die Q3-Quartalszahlen. Bis dahin könnten Anleger weitere Pendelbewegungen rund um die Tausend-Euro-Marke erleben – der Branchentreff in Essen hat als Kurstreiber bislang jedenfalls nicht ausgereicht.

Bn-Redaktion/sb
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