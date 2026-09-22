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TUI grenzt Ausblick ein

TUI Aktie dreht ins Plus Spätbucher Trend belastet Gewinnerwartungen 22.09.2026, 16:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TUI grenzt Ausblick ein: TUI Aktie dreht ins Plus Spätbucher Trend belastet Gewinnerwartungen
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© Bild: iStock.com/Ceri Breeze
Die TUI Aktie kann trotz vorsichtigerer Aussagen zum Ausblick ins Plus drehen. Der Reisekonzern rechnet damit, das Ergebnisniveau des Vorjahres wohl nicht halten zu können.
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TUI 6,627 EUR +0,74 % Lang & Schwarz

Ausblick kurz vor Geschäftsjahresende eingegrenzt

TUI hat wenige Tage vor dem Ende des Geschäftsjahres den Ausblick eingegrenzt. Im Rahmen eines Buchungsupdates machte der Konzern deutlich, dass die Ergebnisentwicklung hinter dem Vorjahr zurückbleiben dürfte. Damit bleibt die Lage für Anleger angespannt, auch wenn die Aktie im Handel dennoch ins Plus drehte.

Der Grund für die vorsichtigere Einschätzung liegt vor allem im Buchungsverhalten der Kunden. Der Trend zu immer späteren Buchungen hält weiter an. Für einen Reisekonzern wie TUI erschwert das die Planung, weil Umsatz, Auslastung und Preise kurzfristiger gesteuert werden müssen.

Sommer und Winter unter Vorjahr

Die Buchungen für Sommer 2026 sowie für die Wintersaison 2026/27 liegen unter dem Vorjahresniveau. Zwar hat die Dynamik in den vergangenen Wochen zugenommen, doch das reicht offenbar nicht aus, um die Belastungen vollständig auszugleichen.

Spätbuchungen können für TUI zweischneidig sein. Einerseits zeigen sie, dass Nachfrage weiterhin vorhanden ist. Andererseits erhöhen sie die Unsicherheit, weil viele Kunden ihre Reiseentscheidung erst kurz vor Abflug treffen. Das kann Preisdruck auslösen und die Marge belasten, wenn Kapazitäten kurzfristig gefüllt werden müssen.

Aktie reagiert überraschend freundlich

Dass die TUI Aktie dennoch ins Plus drehte, deutet darauf hin, dass Anleger möglicherweise bereits mit schwächeren Nachrichten gerechnet hatten. Auch die verbesserte Buchungsdynamik der vergangenen Wochen könnte etwas Hoffnung geben.

Für den Markt bleibt nun entscheidend, ob TUI die Nachfrage in den kommenden Wochen weiter stabilisieren kann. Wichtig sind zudem Aussagen zu Preisen, Auslastung und Kostenkontrolle. Gerade bei Flugkapazitäten, Hotels und Kreuzfahrten muss der Konzern flexibel bleiben, um die Profitabilität zu schützen. TUI steht weiter unter Druck durch spätere Buchungen und eine schwächere Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr. Der eingegrenzte Ausblick zeigt, dass das Ergebnisniveau des Vorjahres wohl nicht gehalten werden kann. Dass die Aktie dennoch ins Plus dreht, spricht für bereits eingepreiste Sorgen und etwas Hoffnung auf eine bessere Buchungsdynamik. Entscheidend bleibt, ob TUI die Spätbucher in profitables Geschäft verwandeln kann.

Bn-Redaktion/jh
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