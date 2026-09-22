Anzeige
+++Der Markt ist gerade aufgewacht: Atlantico Energy Metals steigt um 100 %+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Markteintritt

Circus startet KI-Roboter-Betrieb in Abu Dhabi 22.09.2026, 15:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Markteintritt: Circus startet KI-Roboter-Betrieb in Abu Dhabi
AI MODIFIED
© BörsenNEWS.de
Circus hat seinen CA-1 in Abu Dhabi in Dienst gestellt – beim VAE-Catering-Spezialisten Royal Prestige, der für Königspalast, Ministerien und die staatliche Ölgesellschaft ADNOC produziert. Wie groß der Auftrag dahinter wirklich ist, könnte der Launch-Event am 6. Oktober zeigen: Dann könnten konkrete Stückzahlen für den geplanten Rollout in der Golfregion folgen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Circus 1,719 EUR +4,31 % Lang & Schwarz

Mit einem Plus von rund 4,9 Prozent auf 1,73 Euro reagiert die Aktie am Dienstag auf die Nachricht, dass der Münchner Küchenroboterhersteller erstmals kommerziell außerhalb Europas aktiv ist. Circus hat in Abu Dhabi den Betrieb seines CA-1 aufgenommen – in Kooperation mit dem VAE-Caterer Royal Prestige Food Contracts, der jährlich mehr als drei Millionen Mahlzeiten produziert.

Erster CA-1 unter arabischen Palmen

Die Circus SE (WKN: A2YN35) entwickelt KI-gestützte Roboterküchen für zivile und militärische Lebensmittelversorgung. Mit dem Start in Abu Dhabi bringt das Unternehmen seinen CA-1 planmäßig noch im September auf einen außereuropäischen Markt. Royal Prestige Food Contracts gehört zu den führenden Catering-Anbietern der Golfregion und beliefert Kunden wie die Streitkräfte der VAE, den Königspalast, mehrere Ministerien und die staatliche Ölgesellschaft ADNOC. Grundlage für den kommerziellen Betrieb ist eine vollständige ECAS-Zertifizierung nach dem Emirates Conformity Assessment Scheme – als erstes Unternehmen im Bereich Food Robotics habe Circus diese regulatorische Zulassung in der Region erhalten, teilte das Unternehmen mit.

Ein Teil der Anleger begegnet der Meldung mit Zurückhaltung. In der Vergangenheit folgten auf ambitionierte Circus-Ankündigungen keine großvolumigen Auslieferungen, was das Vertrauen in neue Nachrichten belastet hat. Auf Jahressicht hat die Aktie rund 88 Prozent an Wert verloren und notiert weit unter ihren Höchstständen.

Problem diese ganzen Ankündigungen glaubt keiner mehr, nach diesen vielen Enttäuschungen in der Vergangenheit.

@Robin1001 in Circus SE Inhaber-Akt

Aufschluss über den tatsächlichen Umfang des VAE-Starts dürfte der Infrastrukturaufbau geben, den Circus parallel zur Geräteinstallation vorangetrieben hat: Lokale Zutatenbeschaffung, regulatorische HACCP-Prozesse, Operator-Training und Wartungsstrukturen wurden laut Unternehmensangaben von Beginn an in der Region aufgebaut. Circus Pods sollen künftig sogar lokal gefertigt werden – ein Aufwand, der wirtschaftlich erst dann Sinn ergibt, wenn in der Region deutlich mehr Geräte als ein einzelner Pilot folgen.

Launch-Event im Oktober – konkrete Zahlen erwartet

Den offiziellen Auftakt begleitet ein Presse- und Launch-Event am 6. Oktober 2026 in Abu Dhabi. CEO Nikolas Bullwinkel sieht die VAE langfristig als einen der größten Märkte des Unternehmens; neben Abu Dhabi ist auch Dubai als nächster Standort geplant. Konkrete Stückzahlen für die Zusammenarbeit mit Royal Prestige hat Circus bislang nicht kommuniziert. Investoren warten beim Launch-Event auf Klarheit darüber, wie viele CA-1-Einheiten über den ersten Roboter hinaus vereinbart wurden und in welchem Tempo weitere Standorte folgen sollen.

Die Aktie gewann heute zwischenzeitlich bis auf 1,83 Euro und liegt derzeit bei 1,73 Euro. Auf Wochensicht steht ein Zuwachs von knapp sieben Prozent.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
2 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
3 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
4 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
5 NIO-Aktie nach 91% Crash: Vom Börsenstar zum Pennystock-Kandidaten? Hauptdiskussion
6 Tagesvorschau 11. September: Wochenschluss-Check: US-Verbraucherpreise, Fraport-Zahlen und Haushaltsabstimmung im Bundestag Hauptdiskussion
7 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Nahost-Diplomatie: DAX dreht nach Ölpreisrückgang ins Plus

15:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungsmesse: Rheinmetall unter Druck trotz Eudex-Start

15:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Investorentag: Novo Nordisk nach Kapitalmarkttag unter Druck

14:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vergesellschaftung: Vonovia bricht nach Linken-Sieg ein

14:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX – Kippt der Index schon wieder? Infineon könnte jetzt ü…

13:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta-Aktie hebt ab: Neue KI-App entfacht plötzlich neue Fantasie

13:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Öl unter 100 Dollar: Am Ölmarkt kippt die Stimmung

13:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI-Aktie: Diese neue Prognose sorgt für Spannung

12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer