Anzeige
+++Hot Stock!: Das 123-Mio.-C$-Unternehmen, das ein institutionelles M&A-Vorgehen umsetzt+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Marktbericht

DAX verspielt Gewinne trotz Iran-Gesprächen 23.09.2026, 10:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Frankfurter Leitindex rutscht bis auf Vortagesniveau zurück, obwohl Brent unter 100 Dollar fällt und Washington wie Teheran wieder verhandeln. Neben charttechnischen Hürden bremst auch politische Unsicherheit in Deutschland. Siltronic dreht nach einem Anteilsverkauf durch Wacker Chemie ins Plus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 25.413,78 PKT -1,09 % Ariva Indikation

Der DAX hat seine Gewinne aus der Eröffnung am Mittwochvormittag vollständig abgegeben. Gegen 10 Uhr notierte der Leitindex bei rund 25.566 Punkten und damit etwa ein halbes Prozent unter seinem Eröffnungsniveau – obwohl die Ölpreise weiter nachgeben und die USA und der Iran erstmals seit Monaten wieder miteinander verhandeln.

Ölpreis unter 100 Dollar stützt nur kurz

Zum Handelsstart hatte die Diplomatie noch für Rückenwind gesorgt. Der DAX kletterte zunächst auf gut 25.750 Punkte und nahm damit das Vortageshoch bei 25.783 Zählern ins Visier. Hintergrund sind Gespräche zwischen Vertretern Washingtons und Teherans am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Der Iran hatte zuvor eine Öffnung der Straße von Hormus binnen sieben Tagen in Aussicht gestellt.

Am Ölmarkt zeigt das Wirkung: Die Nordseesorte Öl (Brent) verbilligte sich im Wochenverlauf von knapp 109 auf gut 99 US-Dollar je Barrel und liegt damit wieder unter der viel beachteten 100-Dollar-Marke. In der Vorwoche hatte die Furcht vor einer längeren Blockade der Meerenge den Preis zeitweise bis in die Nähe von 110 Dollar getrieben und Inflationssorgen geschürt, die Notenbanken zu höheren Zinsen drängen könnten. Wie belastbar der diplomatische Fortschritt ist, bleibt allerdings unklar. Nutzer @HodlMan wollte am Vormittag wissen, ob in New York überhaupt noch verhandelt werde oder die iranische Delegation bereits wieder abgereist sei.

Rücksetzer bis auf den Vortagesschluss

Nach dem frühen Hoch setzte Verkaufsdruck ein. Vom Tageshoch aus gerechnet verlor der DAX knapp 190 Punkte und schloss dabei die Kurslücke zum Vortagesschluss von 25.578,85 Punkten. Nutzer @Funzel hielt fest, dass das erste Tief im Kassahandel mit 25.576 Punkten fast punktgenau an dieser Marke lag. Kurzfristig orientierte Anleger zeigten sich von der Wucht der Bewegung überrascht:

Was für ein Abverkauf ... die 25555 wäre die nächste Unterstützung. Da ist noch Luft nach unten.

@Daxturbo in DAX Prognose / Germany 40

Tatsächlich rutschte der Index im weiteren Verlauf noch etwas unter die Vortagesmarke. Einen technischen Hintergrund liefert der Dienstag: Bereits da war die Erholung exakt an der 50-Tage-Linie gescheitert, die den mittelfristigen Trend beschreibt, am Ende hatte der Index kaum verändert geschlossen. Charttechnisch orientierte Marktteilnehmer werten diese Linie weiterhin als zentrale Hürde.

Siltronic dreht nach Anteilsverkauf ins Plus

Bei den Einzelwerten stand Siltronic im Blick. Wacker Chemie hat seine Beteiligung am Hersteller von Halbleiter-Wafern weiter reduziert, vorbörslich hatten die Papiere daraufhin fast fünf Prozent unter dem Vortagesschluss notiert. Inzwischen hat sich das Bild gedreht: Siltronic legte zuletzt um 1,1 Prozent auf 79,25 Euro zu, Wacker Chemie gewann 2,3 Prozent auf 90,50 Euro.

Politische Unsicherheit bremst deutsche Aktien

Neben der Charttechnik belastet auch die Lage in Berlin. Bei der Consorsbank hieß es, die politische Unsicherheit in Deutschland halte internationale Investoren derzeit von deutschen Aktien fern. Nach den herben Wahlniederlagen der Regierungsparteien auf Landesebene verlange der Markt Gewissheit, dass die Stabilität auf Bundesebene gewahrt bleibe – eine externe Einschätzung, keine redaktionelle Bewertung.

Die Schwäche zieht sich durch die Indexfamilie: Der MDAX der mittelgroßen Werte, der zum Start noch zugelegt hatte, gab um 0,65 Prozent auf rund 31.465 Punkte nach. Auch der Euro Stoxx 50 notierte 0,2 Prozent im Minus. Die Vorgaben aus den USA waren dagegen freundlich: Der technologielastige Nasdaq 100 war am Dienstag erstmals seit Juni auf ein Rekordhoch gestiegen.

Für den weiteren Handelsverlauf dürfte vor allem entscheidend sein, ob aus New York belastbare Signale zu den Iran-Gesprächen kommen. Zusätzliche Impulse könnte der dreitägige Staatsbesuch von Chinas Staatschef Xi Jinping in Washington liefern, bei dem unter anderem der Zoll- und Handelsstreit beider Länder auf der Agenda stehen dürfte.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU50G6
Ask: 1,41
Hebel: 18,50
mit starkem Hebel
GV7F0T
Ask: 56,83
Hebel: 4,47
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU50G6 GV7F0T. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
3 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
4 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
5 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
6 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
7 NIO-Aktie nach 91% Crash: Vom Börsenstar zum Pennystock-Kandidaten? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Leerverkäufe: Atos fällt auf neues Jahrestief

15:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis wankt bedenklich. Kollabiert das Edelmetall jetzt? Agnico…

14:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Absichtserklärung: LPKF springt dank Chipkunde aus Asien an

14:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy: 300 Millionen Euro sorgen für Schub

14:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lenovo mit Nvidia-Power: Das steht im Oktober an

14:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bundesrat: Spritpreisregel verfehlt Wirkung an der Zapfsäule

14:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk: 60-Millionen-Ziel sorgt für Spannung

14:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zinssorgen: Gold rutscht in Richtung der 4300-Dollar-Marke

14:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer