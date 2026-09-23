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Volkswagen Vorzüge

Ist nach dem Kursbeben vor der Kursrallye? 23.09.2026, 10:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Volkswagen Vorzüge: Ist nach dem Kursbeben vor der Kursrallye?
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/Aleksandr Fedosov
Die schlechten Nachrichten wollen nicht abreißen. Die Anpassung der Jahresziele sorgte für ein weiteres Kursbeben bei den Volkswagen Vorzügen. Die Aktie wurde dabei auf einen eminent wichtigen Kursbereich zurückgeworfen. Ein Bruch dieser Unterstützung hätte aus charttechnischer Sicht fatale Folgen und könnte das nächste Kursbeben lostreten. Ein erfolgreicher Test könnte aber auch die Basis für eine Erholungsrallye legen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 73,26 EUR -3,15 % Gettex
DAX 25.431,02 PKT -1,02 % Ariva Indikation

Volkswagen passt Jahresziele an und reißt den Sektor mit nach unten

Als der Volkswagen-Konzern die aktualisierten Jahresziele vermeldete, reagierte der Markt sofort und schickte die Volkswagen Vorzüge eine Kursetage tiefer. Doch die Wirkung blieb nicht auf Volkswagen begrenzt. Auch andere Automobiltitel gerieten ins Straucheln.

Volkswagen sah sich aufgrund von belastenden Sondereffekten in Höhe von 10 Mrd. Euro gezwungen, die Erwartungen hinsichtlich der operativen Umsatzrendite auf „bis zu 1 Prozent“ anzupassen. In der bisherigen Prognose gingen die Wolfsburger von einer Spanne von 4 bis 5,5 Prozent aus. Bereinigt um diese Sondereffekte, wäre zumindest die untere Begrenzung dieser Spanne erreichbar gewesen. Die Wolfsburger gehen von einem Umsatz im Gesamtjahr in Höhe von 315 Mrd. Euro aus – das liegt etwas unter dem Vergleichswert 2025. Im abgelaufenen Jahr belief sich der Umsatz auf 321,9 Mrd. Euro. Der Netto-Cashflow wird im Jahr 2026 zwischen 3 und 6 Mrd. Euro erwartet.

Aktienchartanalyse

Volkswagen Vorzüge – Ist nach dem Kursbeben vor der Kursrallye?

Der obere Chart verdeutlicht, dass die Volkswagen Vorzüge (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) unmittelbar vor der Anpassung der Jahresziele den kurzfristigen Abwärtstrend massiv unter Druck setzten und unmittelbar vor dem Ausbruch standen. Das hätte der Aktie Luft verschafft. Doch vor dem Hintergrund der aufkommenden Gewinnmitnahmen drehte die Aktie nach unten ab und geriet dabei ordentlich unter die Räder. Auf dem Weg nach unten wurde mit den 77 Euro eine erste wichtige Unterstützung unterschritten. Der Weg in Richtung der zentralen Unterstützungszone 75 Euro bis 70 Euro war frei. Den Volkswagen Vorzügen muss es nun gelingen, im Bereich von 75 Euro bis 70 Euro einen Boden auszubilden. Sollte das Unterfangen scheitern und die Aktie deutlich unter die 70 Euro abtauchen, muss die Lage neu bewertet werden. Gleichzeitig ist in diesem Fall mit weiteren Abgaben in Richtung 65 Euro zu rechnen. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es einer knackigen Zwischenrallye und eines Ausbruchs über die 83,5 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten ihr Votum „buy“ für die Volkswagen Vorzüge und das Kursziel von 100 Euro. Die Analysten von Jefferies stufen die Aktie ebenfalls mit „buy“ ein. Das Kursziel setzen sie mit 120 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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