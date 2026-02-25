Heidelberg Materials nach Zahlen

Heidelberg Materials nach Zahlen: Geht’s jetzt wieder nach oben für die Aktie?
Die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials musste in den letzten Tagen und Wochen mächtig Federn lassen. Dabei ging es zuletzt auch wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 200 Euro. Am heutigen Mittwoch (25. Februar) veröffentlichte Heidelberg Materials die Finanzergebnisse für das Jahr 2025 und gab einen Ausblick auf 2026. Wie wurden die Zahlen vom Markt aufgenommen? Reicht die Qualität aus, um die Aktie wieder nach oben abdrehen zu lassen?
Heidelberg Materials legt robuste Zahlen für 2025 vor

Heidelberg Materials (WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker-Symbol: HEI) verzeichnete im Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 einen Umsatzanstieg in Höhe von 1 Prozent auf 21,460 Mrd. Euro. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 3,381 Mrd. Euro, nach 3,204 Mrd. Euro im Jahr 2024. Das ist ein Plus von 5,5 Prozent. Die RCO-Marge lag entsprechend bei 15,8 Prozent und damit leicht über dem Niveau (15,1 Prozent) des Jahres 2024. Auf die Aktionäre von Heidelberg Materials entfiel im Jahr 2025 ein Gewinn in Höhe von 1,941 Mrd. Euro (entspricht EPS in Höhe von 10,92 Euro), nach 1,782 Mrd. Euro (EPS 9,87 Euro) im Jahr 2024. 

Ausblick auf das Jahr 2026

Heidelberg Materials erwartet für das laufende Jahr ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs in einer Spanne von 3,40 Mrd. Euro bis 3,75 Mrd. Euro.

Heidelberg Materials Aktienchart

Chartcheck Heidelberg Materials

Die erste Reaktion auf die Zahlen fiel zurückhaltend aus. Aufwärtsmomentum wollte sich bislang keines einstellen. So steht nach dem Verlust der 200 Euro der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 190 Euro im Fokus und unter Druck. Ein Rücksetzer unter die 190 Euro würde die Top-Bildung forcieren. Gleichzeitig würde sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 170 Euro eröffnen. Um die Wende einzuleiten, bedarf es zunächst der Rückkehr über die 200 Euro. In einem nächsten Schritt muss es dann jedoch über die 213 Euro gehen. 

Aktuelle Analystenstimmen

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen von Heidelberg Material bestätigten die Analysten von JPMorgan ihr Votum „overweight“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 260 Euro. Noch etwas optimistischer sind die Analysten von Jefferies. Sie bestätigten ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 300 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
