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Hensoldt

Aktie kommt nicht in Schwung. Droht die nächste Abwärtswelle? 18.03.2026, 09:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hensoldt: Aktie kommt nicht in Schwung. Droht die nächste Abwärtswelle?
© bn
Der Iran-Krieg tobt. Rüstungswerte stehen vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage im Fokus der Börse. Doch der Sektor kann in Summe nicht von dem vermeintlich positiven Marktumfeld profitieren. Das wirft durchaus Fragen auf.
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HENSOLDT 83,95 EUR +1,91 % Lang & Schwarz

Als die Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000 | ISIN: DE000HAG0005 | Ticker-Symbol: HAG) im Oktober des vergangenen Jahres in Richtung 120 Euro stürmte, ahnten wohl nur die allerwenigsten, dass die Aktie kurz darauf mächtig unter die Räder geraten würde. Doch genau das passierte. Die Hensoldt musste seitdem heftige Abverkaufswellen über sich ergehen lassen. Erholungsphasen mündeten bislang konsequent in der nächsten Korrekturbewegung. Dass die Aktie um den Ausbau eines tragfähigen Bodens bemüht ist, ist jedoch deutlich zu erkennen - aber der Erfolg lässt bislang auf sich warten.

Zahlen wirken nach

In die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für 2025 setzte der Markt große Hoffnungen. Wir berichteten über das Zahlenwerk ausführlich am 26. Februar. Die Hensoldt-Zahlen wussten aber nicht vollumfänglich zu überzeugen. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Aktie geriet massiv unter Druck. Und von diesem Rückschlag erholte sich die Aktie bis dato nicht.

Chartanalyse

Iran-Krieg bringt das Momentum noch nicht zurück

Seit Anfang März dominiert der Iran-Krieg das Handelsgeschehen an den Weltbörsen. Rüstungstitel stehen zwar durchaus im Fokus der Marktakteure, doch nachhaltig profitieren können sie bislang nicht – von einigen Ausnahmen einmal abgesehen. Die Gründe liegen auf der Hand. Rüstungsaktien verzeichneten nach dem Beginn des Ukraine-Krieges vor etwas mehr als vier Jahren einen Höhenflug sondergleichen. Mit den rasanten Kursanstiegen gingen enorme Erwartungshaltungen einher, die wiederum in den letzten Wochen bzw. Monaten etwas korrigiert wurden. Der Iran-Krieg vermochte es bislang nicht, das Momentum zurückzubringen. Zudem wirkt der Aktienmarkt insgesamt fragil und preist eine restriktivere Zinspolitik der Notenbanken ein. Von baldigen Zinssenkungen der Fed haben sich die Aktienmärkte bereits „verabschiedet“. Das zeigt sich nicht zuletzt an der Entwicklung des US-Dollars.

Zusammengefasst

In Bezug auf die Hensoldt-Aktie gilt: Sollte sich der potenzielle Boden 70 Euro / 65 Euro nicht als tragfähig erweisen, droht der Aktie weiteres Ungemach. Um das Thema untere Trendwende zu forcieren, muss die Aktie über das Widerstandscluster 90 Euro / 96 Euro. Solange dieser Schritt nicht gelingt, sind Erholungsversuche mit Vorsicht zu genießen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies stuften die Aktie zuletzt von „hold“ auf „buy“ hoch, beließen das Kursziel aber bei 90 Euro.

Bn-Redaktion/mt
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