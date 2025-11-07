Hensoldt

Bringen die Zahlen die Trendwende? Die nächsten Kursziele 07.11.2025, 14:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hensoldt: Bringen die Zahlen die Trendwende? Die nächsten Kursziele
© KI gestützte Illustration
Seit dem markanten Hoch, dass die Hensoldt-Aktie Anfang Oktober im Bereich von 117 Euro ausgebildet hatte, geht nicht mehr viel. Gewinnmitnahmen dominierten in den letzten Tagen und Wochen. Im Ergebnis wurde eine Menge charttechnisches Porzellan zerschlagen. Der Rücksetzer unter die 90er Marke trübte das Chartbild weiter ein. Neue Impulse müssen her, um die Aktie wieder auf Kurs zu bringen. Die am heutigen Freitag (07. November) veröffentlichten Daten könnten diese Impulse liefern…
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
HENSOLDT 90,48 EUR +4,53 % TTMzero RT

Hensoldt – Aktienkurs reagiert zunächst positiv auf die Zahlen

Hensoldt vermeldete für die ersten neun Monate des Jahres 2025 einen Umsatz in Höhe von 1,536 Mrd. Euro, nach 1,377 Mrd. Euro im entsprechenden Vergleichszeitraum 2024. Das Umsatzplus in Höhe von etwa 11,5 Prozent wurde wohlwollend vom Markt aufgenommen. Das bereinigte EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) wurde für die ersten neun Monate des Jahres 2025 mit 211 Mio. Euro angegeben, nach 187 Mio. Euro im entsprechenden Vergleichszeitraum. Die bereinigte EBITDA-Marge belief sich entsprechend auf 13,7 Prozent, nach zuvor 13,6 Prozent. Der bereinigte free cash flow wurde mit -119 Mio. Euro veröffentlicht, nach -157 Mio. Euro in den ersten neun Monaten des Jahres 2024.

Das Unternehmen profitiert unverändert vom Rüstungsboom. Die Auftragsbücher füll(t)en sich weiter. Hensoldt gab die Auftragseingänge in den ersten neun Monaten 2025 mit 2,017 Mrd. Euro an, nach 1,856 Mrd. Euro im Vergleichszeitraum 2024. Per 30. September 2025 wies das Rüstungsunternehmen einen Auftragsbestand in Höhe von 7,096 Mrd. Euro aus. Zum Vergleich. Per 30. September 2024 gab Hensoldt den Auftragsbestand mit 6,513 Mrd. Euro an.

Hensoldt Aktienchart

Ausblick für 2025 angepasst

Hensoldt passte die Prognose für das Gesamtjahr 2025 an und erwartet nunmehr einen Umsatz in Höhe von 2,5 Mrd. Euro (zuvor 2,5 Mrd. Euro bis 2,6 Mrd. Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge wird nun mit 18 Prozent oder höher erwartet, nach zuvor ca. 18 Prozent.
Hensoldt im Chartcheck: Spitz auf Knopf

Die Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000 | ISIN: DE000HAG0005 | Ticker-Symbol: HAG) muss die Korrektur nun stoppen. Der zentrale Unterstützungsbereich um 90 Euro / 86,5 Euro muss schlichtweg halten, anderenfalls könnte es zu einer Fortsetzung der Rutschpartie der Aktie kommen. Sollte es darunter gehen, würde mit den 80 Euro eine nicht weniger wichtige Unterstützung in den Fokus rücken. In diesem Kursbereich treffen die 200-Tage-Linie und Horizontalunterstützung aufeinander. Um das Chartbild wieder zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 100 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM3114
Ask: 1,91
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM3114. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
2 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
3 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
4 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
5 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
7 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Plötzlicher Schub bei Peloton Interactive Inc – Aktie auf …

13:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Telekom verliert weiter an Boden – Kursverlauf sorgt für Ernü…

13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Grossauftrag für Züge aus der Schweiz, doch Siemens verliert an…

12:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall nach Zahlen: Brechen jetzt die Dämme?

10:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktverschiebung in Europa: BYD überholt Tesla in Großbritannien …

Gestern 17:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall-Aktie: Top-Zahlen, trotzdem ein Dämpfer beim Kursziel

Gestern 16:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power-Aktie: Gelingt der Durchbruch am Scheideweg?

Gestern 16:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidias KI-Dilemma: Der Preis der Dominanz

Gestern 13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer