Anzeige
+++Breaking News Das ist der nächste Goldproduzent in den USA?!+++
Hensoldt unter Druck

Bedrohliches Chartmuster verschärft die Lage 21.12.2025, 12:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rüstungsindustrie
© Foto von Cibi Chakravarthi auf Unsplash
Die Aktie des Rüstungselektronik-Spezialisten Hensoldt steht trotz gut gefüllter Auftragsbücher deutlich unter Druck. Während das Unternehmen operative Fortschritte meldet, sendet die charttechnische Entwicklung klare Warnsignale. Gleichzeitig verändert sich das politische Umfeld – mit spürbaren Folgen für die Bewertung des gesamten Sektors.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
HENSOLDT 73,43 EUR -0,31 % Lang & Schwarz

Politische Entspannung belastet die Branche

Der Verteidigungssektor sieht sich seit einiger Zeit mit Gegenwind konfrontiert. Diplomatische Initiativen rund um den Ukraine-Krieg haben die Erwartungshaltung der Märkte verändert. Die Hoffnung auf eine mögliche Entspannung der geopolitischen Lage dämpft die Fantasie für dauerhaft steigende Rüstungsausgaben. Davon bleibt auch Hensoldt nicht verschont. Positive Unternehmensmeldungen verlieren zunehmend an Wirkung, während jede Nachricht über Annäherungen auf politischer Ebene die Kurse belastet.

Starke Aufträge, geringe Marktreaktion

Operativ präsentiert sich das Unternehmen solide. Großaufträge, langfristige Rahmenverträge und ein hoher Auftragsbestand sprechen für eine stabile Auslastung. Auch jüngste Quartalszahlen zeigten Fortschritte. An der Börse verpuffen diese Meldungen jedoch weitgehend. Der Markt richtet seinen Blick weniger auf die aktuelle Geschäftsentwicklung als auf die Frage, ob der strukturelle Rückenwind für den Rüstungssektor nachlässt.

Charttechnik sendet klares Warnsignal

Besonders kritisch ist die technische Lage. Ein viel beachtetes charttechnisches Muster hat sich zuletzt ausgebildet: Der kurzfristige gleitende Durchschnitt ist unter den langfristigen gefallen. Dieses Signal gilt unter Marktteilnehmern als Hinweis auf eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends. Zudem hat die Aktie mehrere Unterstützungsbereiche unterschritten und notiert deutlich unter wichtigen Durchschnittslinien. Das verstärkt den negativen Gesamteindruck.

Kurze Erholung möglich, Trend bleibt fragil

Zwar wäre aus technischer Sicht eine kurzfristige Gegenbewegung denkbar. Solche Erholungen treten in schwachen Marktphasen häufiger auf, ändern jedoch nichts am übergeordneten Trend. Solange zentrale charttechnische Marken nicht zurückerobert werden, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen. Der Markt reagiert derzeit sensibel auf jede negative Nachricht, während positive Impulse kaum nachhaltige Wirkung entfalten.

Analysten optimistisch – Markt skeptisch

Die Einschätzungen vieler Analysten stehen im deutlichen Kontrast zur Kursentwicklung. Während auf Basis der Fundamentaldaten höhere Bewertungen gerechtfertigt erscheinen, folgt der Markt diesem Argument aktuell nicht. Die Kombination aus belastender Charttechnik, politischer Unsicherheit und nachlassender Branchenfantasie sorgt dafür, dass Hensoldt weiterhin unter Beobachtung bleibt – mit einer klar angespannten Ausgangslage.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ5VT5
Ask: 0,39
Hebel: 18
mit starkem Hebel
UQ4MR5
Ask: 1,43
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ5VT5 UQ4MR5. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Klingbeil warnt Autobauer: «Zukunft ist elektrisch» Hauptdiskussion
2 Neuer Ukraine-Kredit dürfte Deutschland Milliarden kosten Hauptdiskussion
3 Führerschein bleibt teuer – Minister rät vom Warten ab Hauptdiskussion
4 Ukraine-Finanzierung: Selenskyj dankbar für Unterstützung Hauptdiskussion
5 Deutschland: Erzeugerpreise sinken weiter Hauptdiskussion
6 Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche Hauptdiskussion
7 ROUNDUP/Merz: 'Wir sind kein Spielball von Großmächten' Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Commerzbank – Das wird…

9:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Lufthansa: Aktie hebt ab. Wie hoch kann es nun gehen?

9:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy: KI-Boom entfacht neue Kursfantasie

Gestern 16:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Sony greift zu: Peanuts jetzt fast ganz im Besitz!

Gestern 15:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold lässt nichts anbrennen. Furiose Rallye vor Fortsetzung

Gestern 7:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Starkes Wochenfinale! Dax wahrt Chance auf Jahresendrallye: RWE – …

Gestern 6:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lufthansa vor Mega-Deal: Rückt die TAP-Übernahme näher?

Freitag 13:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nike glänzt in den USA: Doch China wird zum Problem

Freitag 13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer