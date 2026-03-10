Cleantech für LKW, Bergbau & Ölindustrie:
Steht hier der nächste Skalierungsschub bevor?
Anzeige
Hims & Hers-Aktie explodiert

Allianz mit Novo Nordisk beendet Patentstreit 10.03.2026, 13:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Pharmaindustrie
© Bild von Willfried Wende auf Pixabay
Die Aktie des Telemedizin-Spezialisten Hims & Hers Health (HIMS) verzeichnete einen massiven Kurssprung von fast 50 %. Auslöser ist eine überraschende strategische Neuausrichtung des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk, der nach monatelangen Rechtsstreitigkeiten nun eine offizielle Vertriebskooperation mit dem US-Unternehmen anstrebt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 32,94 EUR -3,80 % Baader Bank
Hims & Hers Health Registered (A) 19,60 EUR +2,26 % Lang & Schwarz

Vom Gerichtssaal zur Vertriebsallianz
Noch vor Kurzem standen sich beide Konzerne juristisch gegenüber. Novo Nordisk hatte Hims & Hers wegen Patentverletzungen durch den Vertrieb von günstigen Nachahmer-Präparaten (Compounded Semaglutid) der Blockbuster-Medikamente Wegovy und Ozempic verklagt. In einer radikalen Kehrtwende legt der dänische Konzern diesen Rechtsstreit nun beizulegen. Statt der juristischen Konfrontation wird die Plattform von Hims & Hers künftig als offizieller digitaler Vertriebskanal für die Original-Präparate von Novo Nordisk genutzt.

Strategischer Befreiungsschlag für beide Konzerne
Analysten bewerten diesen Schritt als Reaktion auf den verschärften Wettbewerb im Markt für GLP-1-Präparate. Während Novo Nordisk mit Lieferengpässen und der Konkurrenz durch Eli Lilly (Zepbound) kämpft, sichert sich das Unternehmen durch die Partnerschaft den direkten Zugang zur rasant wachsenden Nutzerbasis der Hims-Plattform. Für Hims & Hers bedeutet der Deal den Wegfall eines existenziellen juristischen Risikos. Der Übergang vom umstrittenen Nachahmer zum legitimierten Partner eines Weltmarktführers sorgt für einen massiven Vertrauensschub an der Börse.

Aktienanalyse

Marktreaktion und fundamentale Neubewertung
Die Euphorie der Anleger spiegelte sich in einem Kursplus von rund 49 % wider. Durch die Allianz erhält Hims & Hers direkten Zugriff auf Original-Wirkstoffe, was die langfristige Margenstruktur und die Markenreputation nachhaltig stärken dürfte. Die Aktie erreicht damit ein völlig neues Bewertungsniveau, da das Unternehmen nun als zentraler Player im boomenden Markt für digitale Gewichtsreduktion fest verankert ist.

Fazit für Anleger:
Die Beilegung des Patentstreits räumt das größte Hindernis für die Hims & Hers-Aktie aus dem Weg. Die strategische Allianz mit Novo Nordisk transformiert das Geschäftsmodell und sichert dem Telemedizin-Anbieter eine Schlüsselrolle im Pharmasektor. Anleger sollten nun auf die finalen Details der Vereinbarung achten, insbesondere im Hinblick auf die preisliche Gestaltung des gemeinsamen Vertriebs.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GW1N9R
Ask: 0,29
Hebel: 19
mit starkem Hebel
GW1JBX
Ask: 0,84
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW1N9R GW1JBX. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
2 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
3 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
4 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
5 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
6 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DAX vor der 24.000er-Marke: Warum Airline-Aktien plötzlich …

16:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

18-Prozent-Absturz: BioNTech-Aktie rutscht ab

13:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hewlett Packard Enterprise mit Zahlen: Was ist jetzt noch drin für …

12:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hugo Boss nach Zahlen: Wird jetzt endlich die Trendwende eingelä…

11:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Bitcoin: Strategy geht schon wieder auf Einkaufstour

10:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple mit Problemen: Fast fertiges Produkt gestoppt

10:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gewinne halbiert: VW mit riesigen Sparmaßnahmen

10:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stärke im Rüstungssektor: Hensoldt und Rheinmetall trotzen dem …

10:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer