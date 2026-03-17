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Hims & Hers unter Druck

Kursrückgang trotz Mega-Deal sorgt für neue Unsicherheit 17.03.2026, 15:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hims & Hers unter Druck: Kursrückgang trotz Mega-Deal sorgt für neue Unsicherheit
© BN/ChatGPT
Die Aktie von Hims Hers Health zeigt sich zum Wochenstart schwächer, obwohl eine strategisch wichtige Einigung für neue Impulse sorgt. Zwischen Kooperation, Wachstum und regulatorischen Risiken bleibt die Lage angespannt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 33,52 EUR +0,59 % Lang & Schwarz
Hims & Hers Health Registered (A) 21,07 EUR -2,07 % Lang & Schwarz

 

Leichter Kursrückgang zum Wochenstart
Die Aktie von Hims & Hers Health zählt zum Wochenauftakt zu den schwächeren Werten. Am Montagabend verzeichnete das Papier im New Yorker Handel ein Minus von 0,4 Prozent und fiel auf 24,66 USD. Trotz der jüngsten Nachrichtenlage bleibt die Kursentwicklung damit verhalten und zeigt, wie sensibel der Markt auf neue Impulse reagiert.

Schwankungen und Handelsvolumen im Fokus
Im Tagesverlauf rutschte die Aktie zeitweise bis auf 23,54 USD ab, nachdem sie bei 24,40 USD in den Handel gestartet war. Insgesamt wechselten 3.222.644 Aktien den Besitzer. Das Papier bleibt damit deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 70,42 USD, das am 01.08.2025 erreicht wurde – ein potenzieller Abstand von 185,56 Prozent. Gleichzeitig liegt der aktuelle Kurs rund 44,28 Prozent über dem Tief von 13,74 USD vom 25.02.2026.

Quartalszahlen mit gemischtem Bild
Die zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen zeigen ein solides Wachstum, aber auch rückläufige Gewinne. Für das Quartal zum 31.12.2025 meldete das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,08 USD nach 0,11 USD im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte hingegen deutlich um 28,41 Prozent auf 617,82 Mio. USD zu, verglichen mit 481,14 Mio. USD im Jahr zuvor.

Patentstreit beendet – Kooperation gestartet
Nach acht Monaten haben Novo Nordisk und Hims & Hers ihren Patentstreit beigelegt. Auslöser war die Nutzung des sogenannten Compounding-Privilegs zur Herstellung von Semaglutid-Kopien während eines Lieferengpasses. Künftig sollen die Originalpräparate Ozempic und Wegovy direkt über die Plattform von Hims & Hers angeboten werden. Im Gegenzug stellt Hims & Hers die eigene Produktion entsprechender Produkte ein.

Chancen und Risiken durch neue Partnerschaft
Die Kooperation eröffnet neue Wachstumsmöglichkeiten, wirft aber auch Fragen zur Reputation auf. Kritisch gesehen wird insbesondere die frühere Vermarktung von Produkten wie der „49-Dollar-Abnehmpille“, die laut Behörden nicht ausreichend geprüft wurden. Zudem behalten sich Behörden und Partner weitere Schritte vor. Während die Partnerschaft kurzfristig für starke Kursreaktionen sorgte – mit zwischenzeitlichen Gewinnen von über 50 Prozent – bleibt die langfristige Bewertung stark von Vertrauen und regulatorischer Entwicklung abhängig.

 

Bn-Redaktion/ar
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