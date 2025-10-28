Anzeige
Historischer Meilenstein

Apple knackt 4-Billionen-Dollar-Marke 28.10.2025, 17:19 Uhr

Symbolbild Apple
© Bild von Matias Cruz von Pixabay
Apple Inc. hat einen historischen Meilenstein erreicht und ist als drittes börsennotiertes Unternehmen der Geschichte auf eine Marktkapitalisierung von 4 Billionen US-Dollar gestiegen. Die Aktie des iPhone-Herstellers profitierte von einer Welle des Optimismus, die durch eine unerwartet starke Nachfrage nach dem neuesten iPhone-Lineup ausgelöst wurde. Analysten sehen darin den Beginn eines lang erwarteten Upgrade-Zyklus.
Der KI-Boom und das Comeback
Apples Aufstieg in den 4-Billionen-Dollar-Club folgt nur wenige Monate nach Nvidia Corp., das als erstes Unternehmen diesen Meilenstein erreichte. Auch Microsoft Corp. überschritt die Marke kurzzeitig. Die Rallye von Apple, das in diesem Jahr von seinem Tiefststand im April stark zugelegt hat, ist ein Beleg für die einzigartige Stellung des Konzerns. Trotz der bisherigen Zurückhaltung bei der Künstlichen Intelligenz (KI) hält der Konzern die Position als "bestes Consumer-Franchise der Welt", so Analyst Dan Ives.

iPhone 17 übertrifft Erwartungen
Der Haupttreiber für den jüngsten Kurssprung ist der Erfolg des iPhone 17. Marktbeobachtern zufolge hat die neue iPhone-Serie in den ersten zehn Tagen in den USA und China die Verkäufe der Vorgängerreihe deutlich übertroffen. Analysten interpretieren diesen Anstieg als Signal dafür, dass die Kunden bereit sind, ihre älteren Geräte aufzurüsten.

Produktpipeline füllt sich
Um das wichtige Weihnachtsgeschäft zu stärken, hat Apple seine Produktpalette erweitert. Neben neuen iPhones wurden auch aktualisierte Versionen des iPad Pro, der Vision Pro und des MacBook Pro mit dem neuen M5-Chip auf den Markt gebracht.

Aktie im Spannungsfeld
Trotz des Rekordwerts bleiben Analysten in Bezug auf die Apple-Aktie gespalten. Der Konzern hat unter den sogenannten "Magnificent Seven" (den sieben größten US-Tech-Werten) mit Ausnahme von Tesla Inc. die niedrigste Quote an Kaufempfehlungen. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt sogar unter dem aktuellen Handelskurs, was auf eine gewisse Skepsis der Profis hindeutet, ob das aktuelle Bewertungsniveau nachhaltig ist.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
