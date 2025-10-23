Hype oder Fundament?

Intel-Aktie vor Zahlen-Showdown 23.10.2025, 17:23 Uhr

Die Aktie von Intel Corp. steht nach einem Kurssprung von über 80 Prozent in weniger als drei Monaten vor der Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen. Investitionen in Milliardenhöhe von der US-Regierung, Nvidia und Softbank haben die Aktie beflügelt, doch Analysten warnen, dass der Titel nun "zu weit und zu schnell" gestiegen ist. Die Börse wird im Bericht heute Abend weniger auf die Zahlen des letzten Quartals achten, sondern primär auf die Zukunftsprognosen des Managements.
Die teuerste Aktie im S&P 500
Der massive Anstieg der Aktie, die vor einem Jahr noch aus dem Dow Jones Industrial Average entfernt wurde, macht sie extrem teuer. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 60 zählt Intel nun zu den teuersten Mitgliedern im S&P 500 Index. Diese Bewertung ist besonders auffällig, da sie nicht durch operative Erfolge, sondern durch spekulative Erwartungen getragen wird.

Aktienanalyse

Wichtiger als der Gewinn: Der Ausblick
Experten sind sich einig, dass die tatsächlichen Gewinne und Umsätze des letzten Quartals zweitrangig sind. Investoren erwarten vielmehr konkrete Details darüber, wie der Konzern die operativen Herausforderungen meistern und die fast 18 Milliarden US-Dollar an erhaltenen Investitionen rentabel machen will. Gesucht werden Anzeichen dafür, dass die Kürzungen der Betriebskosten funktionieren und welche neuen Produkte im kommenden Jahr welche Gewinne abwerfen sollen.

Das Schicksal der Foundry-Sparte
Ein zentraler Fokus liegt auf der Halbleiter-Auftragsfertigung (Foundry-Sparte). Analysten wollen wissen, ob CEO Lip-Bu Tan die Verluste in diesem Bereich reduzieren will und wie das Unternehmen langfristig ausreichend Kapital beschaffen will, um den Ausbau der Chipfabriken fortzusetzen. Ohne die finanzielle Unterstützung der Regierung oder strategisch starker Partner wird es der Sparte schwerfallen, den massiven Kapitalbedarf zu decken.

Fazit: Vom Anlagewert zum Trading-Titel
Die Aktie von Intel hat sich nach Meinung vieler Analysten von einem klassischen Anlagewert zu einem ereignisgesteuerten Trading-Titel entwickelt. Der Kurs reagiert stärker auf Pressemitteilungen und Ankündigungen als auf die tatsächlichen Fundamentaldaten. Die anstehenden Kommentare des Managements werden daher den Ausschlag für die weitere Kursentwicklung geben.

Bn-Redaktion/js
