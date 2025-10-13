Anzeige
IBM startet „Project Bob“

Das Aus für Legacy-Code? 13.10.2025, 13:23 Uhr

IBM Büro
© Symbolbild von Mikita Yo auf Unsplash
Mit einer Kombination aus smarter Entwickler-KI und nachhaltiger Agrartechnologie will IBM in der KI-Liga ganz vorne mitspielen. Doch reichen Produktivitätsgewinne und neue Partnerschaften aus, um im Wettbewerb mit Big Tech wieder aufzuschließen?
IBM 242,58 EUR +1,76 % Lang & Schwarz

„Project Bob“: IBMs Antwort auf die Code-Altlasten der IT-Welt

Auf der TechExchange 2025 hat IBM mit „Project Bob“ einen vielbeachteten Schritt in seiner KI-Strategie vorgestellt. Das neue Tool zielt darauf ab, veraltete Unternehmenssoftware zu modernisieren, indem es Legacy-Code – etwa in COBOL oder RPG – automatisiert in moderne Sprachen wie Java übersetzt. Dabei handelt es sich um mehr als nur einen weiteren Code-Assistenten: „Project Bob“ vereint erstmals mehrere bestehende Werkzeuge in einer einzigen Plattform.

Der Nutzen für Entwickler scheint erheblich. Bereits 6.000 IBM-Mitarbeiter nutzen das neue Tool intern – mit beachtlichem Effekt: Laut Unternehmensangaben konnten die Entwickler ihre Produktivität um 45â€¯Prozent steigern. Das könnte für viele Unternehmen ein entscheidender Hebel sein, um kostspielige IT-Altlasten schneller loszuwerden und bestehende Systeme zukunftssicher zu machen.

Agrar-Innovation mit Watsonx: KI trifft Wüstenboden

Parallel zum Entwickler-Tool setzt IBM seine KI-Plattform Watsonx nun auch in einem völlig anderen Bereich ein: Landwirtschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In Kooperation mit der Universität Sharjah wurde ein KI-gestützter Chatbot namens „Welly“ entwickelt. Dieser soll Landwirten dabei helfen, effizienter zu bewässern und ihre Brunnen zu überwachen – und das in mehreren Sprachen.

Ziel ist es, durch datenbasierte Empfehlungen Wasserressourcen nachhaltiger zu nutzen – ein Thema von hoher Relevanz in einer Region, die unter extremen klimatischen Bedingungen leidet. Watsonx übernimmt dabei die Analyse von Umweltdaten und liefert den Landwirten praxisnahe Handlungsvorschläge in Echtzeit. Damit positioniert sich IBM auch im wachstumsstarken Segment der KI-gestützten Nachhaltigkeitstechnologien.

Zwischen Fortschritt und Erwartungsdruck: IBM vor den Quartalszahlen

Die aktuellen Ankündigungen unterstreichen IBMs Bestreben, Künstliche Intelligenz nicht nur als Trend, sondern als zentralen Treiber der Unternehmensstrategie zu etablieren. Vom Code-Refactoring in globalen IT-Systemen bis hin zur Agrartechnologie im Nahen Osten – Watsonx zeigt, wie breit IBM seine KI-Anwendungen aufstellt.

Doch trotz ambitionierter Projekte steht IBM vor einer entscheidenden Wegmarke: Am 22. Oktober legt der Konzern seine Quartalszahlen vor. Dann wird sich zeigen, ob der KI-Kurs auch finanzielle Schlagkraft entwickelt. Investoren dürften genau hinschauen, ob Initiativen wie „Project Bob“ und die Partnerschaften im Bereich nachhaltiger KI bereits messbare Erfolge liefern – oder ob IBM im Wettrennen mit den KI-Giganten weiter zurückliegt. Die kommenden Tage könnten für den Tech-Dino zur echten Bewährungsprobe werden.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0)
