Im Schatten von Barrick und Newmont

Dieser Gold-Silberproduzent bricht fulminant aus 14.08.2025, 14:15 Uhr

Im Schatten von Barrick und Newmont: Dieser Gold-Silberproduzent bricht fulminant aus
© Foto von Dash Cryptocurrency auf Unsplash
Nach den knackigen Preisrückgängen haben sich Gold und Silber wieder fangen können. Nicht zuletzt gibt es hinsichtlich der US-Notenbank neue Hoffnungen, dass diese womöglich doch im Jahr 2025 etwas stärker an der Zinsschraube drehen könnte, als bislang angenommen. Trotz jüngster Preisschwäche sind die Niveaus, auf denen sich Gold und Silber derzeit bewegen, sehr exponiert. Trotz der einen oder anderen Enttäuschung zeigte es die zu Ende gehende Quartalsberichtssaison, dass die Produzenten im Juni-Quartal im Großen und Ganzen exzellent verdienten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 20,28 EUR -0,56 % TTMzero RT
Hecla Mining 6,605 EUR -0,50 % Baader Bank
Newmont Corporation 58,60 EUR -0,02 % Baader Bank

Auch unser heutiger Protagonist Hecla Mining wusste mit den Ergebnissen zu überzeugen. Die Aktie legte kräftig zu und ist nun drauf und dran, ihre Rallye mit einem Befreiungsschlag zu krönen.

Hecla Mining in der Börsennews Analyse

Hecla Mining nach Zahlen außer Rand und Band

Schauen wir uns ein paar Eckdaten aus dem Quartalsbericht der US-Amerikaner genauer an. Hecla Mining verzeichnete im 2. Quartal 2025 einen Umsatzrekord in Höhe von 304,027 Mio. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum 2. Quartal 2024 eine beachtliche Umsatzsteigerung von fast 24 Prozent. Dieser basierte auf einer im Jahresvergleich höheren Produktion sowie höheren Verkaufspreisen. Hecla Mining gab für den aktuellen Berichtszeitraum einen den Stammaktionären zurechenbaren Gewinn in Höhe von 57,567 Mio. US-Dollar an, nach 27,732 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2024. Das EPS erhöhte sich entsprechend von 0,04 US-Dollar auf nun 0,09 US-Dollar. Ebenfalls zu gefallen wusste der free cash flow mit 103,753 Mio. US-Dollar, nach 28,298 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Hecla Mining erhöhte zudem die Produktionsprognose 2025 für Gold auf 126.000 Unzen bis 137.000 Unzen, nach zuvor 120.000 Unzen bis 130.000 Unzen Gold. Die Prognose für die Silberproduktion wurde hingegen mit 15,5 Mio. Unzen bis 17,0 Mio. Unzen bestätigt. 

In der Kursentwicklung der Hecla Mining-Aktie (WKN: 854693 | ISIN: US4227041062 | Ticker-Symbol: HCL) zeichnet sich eine veritable Ausbruchssituation ab. Im Fokus steht hierbei der zentrale Widerstandsbereich um 7,7 US-Dollar. Im Oktober 2024 nahm in diesem Kursbereich eine starke Aufwärtsbewegung ein abruptes Ende. Hecla Mining stolperte daraufhin in eine Korrektur, die erst im April / Mai dieses Jahres im Bereich von 4,5 US-Dollar ein Ende fand. Nun setzt die Aktie die 7,7 US-Dollar unter Druck. Ein nachhaltiger Ausbruch wäre ein Befreiungsschlag. Das daraus resultierende Kaufsignal könnte Hecla Mining in Richtung 10 US-Dollar tragen.

Bn-Redaktion/mt
