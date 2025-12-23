VIVI sprengt den Markt:
Infineon zwischen Krisen im Kerngeschäft und neuer Wachstumsfantasie

Infineon-Aktie vor möglicher Trendwende durch KI-Hardware-Schub im Jahr 2026 23.12.2025, 17:34 Uhr

Infineon zwischen Krisen im Kerngeschäft und neuer Wachstumsfantasie: Infineon-Aktie vor möglicher Trendwende durch KI-Hardware-Schub im Jahr 2026
© Bild von rony michaud auf Pixabay
Schwache Impulse aus dem Automobil- und Industriesektor belasten die Bilanz, doch gleichzeitig könnte Infineon 2026 von einem Boom bei KI-Hardware profitieren. Der Konzern hebt seine Prognose gleich zweimal an und setzt große Hoffnungen auf ein neues Wachstumssegment.
Klassische Halbleitermärkte schwächeln spürbar

Infineon hat im Schlussquartal 2025 einen spürbaren Umsatzrückgang gemeldet. Vor allem im Automobilbereich sowie im industriellen Umfeld verzeichnete das Unternehmen eine deutlich geringere Nachfrage. Gründe dafür sind laut Unternehmensangaben Lagerbereinigungen bei Kunden, ein zögerliches Bestellverhalten und eine allgemein schwächere Konjunktur. Die typische Zyklik der Halbleiterbranche trifft Infineon damit in einer Phase, in der neue Impulse besonders dringend benötigt werden. Im laufenden Geschäftsjahr 2026 erwartet das Unternehmen in einzelnen Quartalen sogar einen weiteren Rückgang der Umsätze. Die Prognosen für klassische Geschäftsbereiche bleiben verhalten. Dennoch gibt es ein Segment, das zunehmend in den Vordergrund rückt.

Künstliche Intelligenz als strategischer Hoffnungsträger

Trotz der Belastungen im Kerngeschäft erhöht Infineon seine Prognose für 2026 zum zweiten Mal in Folge, diesmal mit Fokus auf Anwendungen für künstliche Intelligenz. Der Konzern plant, die Umsätze im Bereich Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren auf rund 1,5 Milliarden Euro zu steigern. Das wären mehr als doppelt so viel wie zuvor anvisiert. Infineon will sich als Schlüsselzulieferer im global wachsenden Markt für AI-Infrastruktur etablieren. Analysten bewerten diesen Strategiewechsel unterschiedlich. Einige sehen Infineon als möglichen Gewinner des KI-Trends und verweisen auf das technologische Know-how sowie die frühzeitige Positionierung im Markt. Andere bleiben vorsichtig und weisen auf die bestehenden Unsicherheiten im klassischen Geschäft hin, die sich nicht kurzfristig kompensieren lassen.

Bewertungsniveau bleibt anspruchsvoll

Trotz der Wachstumsfantasie rund um KI bleibt die Bewertung der Aktie im historischen Vergleich ambitioniert. Die Analystenschätzungen für 2026 spiegeln ein moderates Wachstum wider, wobei die Entwicklung stark vom tatsächlichen Erfolg der KI-Sparte abhängen dürfte. Gleichzeitig könnte eine konjunkturelle Stabilisierung in der Autoindustrie zusätzliche Impulse liefern. Ob Infineon seine Doppelstrategie aus Krisenbewältigung im Kerngeschäft und Wachstum im Zukunftsbereich erfolgreich umsetzen kann, wird maßgeblich darüber entscheiden, ob 2026 zu einem echten Wendepunkt für den Konzern wird. Wie stark kann Infineon das Potenzial im KI-Bereich tatsächlich heben – und reicht das, um die zyklische Schwächephase dauerhaft zu überwinden?

Bn-Redaktion/jh
Bn-Redaktion/jh
