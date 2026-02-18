Anzeige
+++Noch unter 2x Umsatz bewertet – aber wie lange noch?+++
Insider greifen zu

TUI Aktie unter Druck obwohl der Vorstand kauft 18.02.2026, 16:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild TUI
© Foto von David Syphers auf Unsplash
Die TUI AG steht zur Wochenmitte unter Druck, obwohl mehrere Mitglieder des Managements eigene Aktien erworben haben. Der Kurs bewegte sich zuletzt leicht abwärts und reagierte zunächst kaum auf die Meldung über die Insiderkäufe. Damit stellt sich am Markt die Frage, ob die Transaktionen ein übersehenes Signal darstellen oder ob Anleger aktuell andere Faktoren stärker gewichten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TUI 8,372 EUR -1,85 % Lang & Schwarz

Vorstand investiert in den eigenen Konzern

Aus Pflichtmitteilungen geht hervor, dass mehrere Führungskräfte der TUI AG Aktien des Reiseunternehmens gekauft haben. Neben Vorstandschef Sebastian Ebel beteiligten sich auch Finanzchef Mathias Kiep, Personalvorständin Sybille Reiß sowie Vorstand David Schelp. Solche Transaktionen gelten üblicherweise als Vertrauensbeweis des Managements in die eigene Geschäftsentwicklung.

Positive Stimmen von außen

Parallel dazu wurde der Ausblick durch die Ratingagentur Moody's angehoben. Begründet wurde dies unter anderem mit der operativen Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr und Erwartungen an weiteres Wachstum. Auch Analysten der Investmentbank Barclays äußerten sich optimistisch und verwiesen auf Fortschritte im Hotel- und Kreuzfahrtgeschäft sowie strukturelle Veränderungen im Konzern.

Chartbild bleibt gemischt

Trotz dieser Signale zeigt sich der Kurs bislang wenig beeindruckt. Nach dem Rücksetzer infolge der Quartalszahlen bewegt sich die Aktie aktuell in einer Seitwärtsphase. Kurzfristig dominiert ein schwächerer Trend, während auf längere Sicht weiterhin eine Aufwärtsstruktur erkennbar ist. Entscheidende Unterstützungs- und Widerstandsbereiche rücken damit stärker in den Fokus der Marktteilnehmer.

Aktienanalyse

Markt wartet auf klare Richtung

Die Insiderkäufe und positiven Einschätzungen liefern zwar Hinweise auf Vertrauen in die zukünftige Entwicklung, reichen bislang jedoch nicht aus, um neue Dynamik auszulösen. Anleger scheinen zunächst abzuwarten, ob sich die operative Entwicklung weiter bestätigt und der Kurs eine eindeutige Richtung einschlägt.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 KI-Video: ZDF entschuldigt sich im 'heute journal' bei Zuschauern Hauptdiskussion
2 Großbritannien: Inflation sinkt deutlich auf 3 Prozent Hauptdiskussion
3 Industrie baut 2025 mehr als 120.000 Jobs in Deutschland ab Hauptdiskussion
4 Japans Wirtschaft wächst deutlich schwächer als erwartet Hauptdiskussion
5 OLYMPIA/TV-Zahlen: Junge Zuschauer sorgen für Olympia-Boom Hauptdiskussion
6 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
7 Sorgen um PCK-Raffinerie: Bund will US-Sanktionen verhindern Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Immobilien Comeback: Vonovia Aktie steigt deutlich und sendet neues …

17:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tech-Konzern baut nächstes Standbein: Xiaomi Aktie zwischen Autos …

16:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber konsolidieren: Bei dieser Gold-Silberaktie knallen …

13:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SpaceX & OpenAI: So kann bald jeder investieren

12:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer in der Offensive: Wie viele Klagen sind noch offen?

12:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Buffett verkauft Amazon: Werden die KI-Investitionen zum Risiko?

12:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktie in Bedrängnis: Palo Alto nach Zahlen mal wieder unter Druck

11:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax wieder zurück im Spiel: RWE – Aktie nimmt wieder Schwung auf…

10:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer