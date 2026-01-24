Intel taumelt nach Zahlen

Wie geht’s nach dem Abverkauf weiter? 24.01.2026, 09:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Intel taumelt nach Zahlen: Wie geht’s nach dem Abverkauf weiter?
© Bild: istockphoto.com/Roman Tiraspolsky
Die Erwartungen an die Q4-Daten von Intel waren hoch. Nicht zuletzt manifestierte sich diese Erwartungshaltung im Höhenflug der Aktie in den letzten Wochen. Allein seit dem Jahreswechsel legte die Intel-Aktie in der Spitze um etwa 40 Prozent zu. Maßgeblichen Anteil an der fulminanten Zwischenrallye hatte – wie sollte es auch anders sein – das Thema KI. Das exponierte Kursniveau verlangte nach einer Bestätigung. Starke Q4-Daten und ein starker Ausblick auf das laufende Quartal sollten es richten. Doch es kam anders. Ganz anders. Intel enttäuschte den Markt. Die Quittung folgte auf dem Fuß. Die Aktie des Chipproduzenten brach ein.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Intel 37,42 EUR -1,71 % Lang & Schwarz

Intel - Wie geht’s nach dem Abverkauf weiter?

Intel legte am Donnerstag (22. Januar nach US-Börsenschluss) recht durchwachsene Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 (per 27. Dezember) vor. Intel gab den Umsatz für das Dezember-Quartal 2025 mit 13,674 Mrd. US-Dollar an. Das ist ein deutliches Minus in Höhe von -4 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal (14,260 Mrd. US-Dollar in Q4 / 2024). Intel veröffentlichte für das 4. Quartal 2025 einen Verlust (GAAP) in Höhe von -0,591 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von -0,12 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum wurde ein Verlust in Höhe von -0,126 Mrd. US-Dollar veröffentlicht, was wiederum einem EPS in Höhe von -0,03 US-Dollar) entsprach. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) vermeldete Intel für das 4. Quartal 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,767 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,15 US-Dollar). Im 4. Quartal 2024 belief sich der um Sondereffekte bereinigte Gewinn auf 0,568 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,13 US-Dollar).

Für das 1. Quartal 2026 erwartet Intel einen Umsatz in Höhe von 11,7 Mrd. US-Dollar bis 12,7 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird mit -0,21 US-Dollar bzw. 0,00 US-Dollar (non-GAAP) prognostiziert.

Aktienanalyse

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten ihr Votum „market-perform“ für die Intel-Aktie und das Kursziel von 36 US-Dollar. Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „hold“ und das Kursziel von 45 US-Dollar für die Intel-Aktie.

Zusammengefasst

Intel „patzte“ vor allem mit dem Ausblick auf das laufende Quartal. Hier hatte sich der Markt etwas mehr erwartet. Doch auch die Q4-Daten selbst waren nicht das Gelbe vom Ei. Aus charttechnischer Sicht brechen für die Aktie spannende Tage an. Der Ausflug in Richtung 55 US-Dollar nahm aufgrund der Marktreaktion auf die Zahlen ein jähes Ende. Der knackige Rücksetzer bringt nun die Unterstützung von 44 US-Dollar ins Spiel. Sollte diese nicht halten, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 40 US-Dollar bzw. 35 US-Dollar gerechnet werden.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM65TV
Ask: 0,90
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM65TV. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 Palantir-Chef: KI wird Einwanderung unnötig machen Hauptdiskussion
3 Trump schiebt Goldrallye kräftig an: Newmont Corp. – Aktie bricht aus. Das sind die nächsten Ziele Hauptdiskussion
4 Klingbeil: Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben Hauptdiskussion
5 Aktivisten verifizieren fast 4.000 Tote bei Iran-Protesten Hauptdiskussion
6 Bericht: Bis zu 18.000 Tote nach Protesten im Iran Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Vorläufige Zahlen belasten Kurs: Carl Zeiss Meditec nach …

Gestern 19:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Charttechnik im Fokus: TUI-Aktie vor nächstem Schub? Entscheidung …

Gestern 19:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Automatisierung beschleunigt Umbau: Amazon plant weiteren …

Gestern 18:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vera-Rubin-Schock: Kühlsystem-Hersteller unter Druck: NVIDIA treibt…

Gestern 13:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Preise für Gold und Silber explodieren zum Wochenausklang: Und …

Gestern 12:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Börsenschock nach Deal-Aus bei Wacker Neuson: Wacker-Aktie stürzt …

Gestern 12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Performance-Trigger erreicht – Markt reagiert dennoch skeptisch…

Gestern 12:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk macht Druck: Knallt es jetzt gewaltig? Die nächsten …

Gestern 9:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer