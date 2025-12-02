8,5 Milliarden USD Gold im Boden:
Ist ein Ende der Korrektur in Sicht?

Nordex – Aktie sendet positive Signale. Bereit für das Comeback 02.12.2025, 12:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ist ein Ende der Korrektur in Sicht? Nordex – Aktie sendet positive Signale. Bereit für das Comeback
© Foto von George Becker auf Pexels
In den letzten Monaten ging es für die Nordex-Aktie stramm nach oben. Ende Februar löste sich der Knoten.
Die Aktie knackte die damals dominierende Widerstandszone 12,5 Euro / 12,7 Euro. Seitdem hat sich der Kurs der Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers mehr als verdoppelt. Das ist eine Performance, die wohl nur die wenigsten zu Jahresbeginn der Aktie zugetraut haben. Das exponierte Kursniveau machte die Aktie mit der Zeit jedoch anfällig für Gewinnmitnahmen. Ausgehend vom aktuell gültigen 52-Wochen-Hoch, das im Bereich von 28,3 Euro ausgebildet wurde, trat die Aktie in eine Korrektur ein.

Mit dem Kursbereich von 25,0 Euro / 24,5 Euro steht nunmehr eine außerordentlich wichtige Unterstützung im Fokus. Ist ein Ende der Korrektur in Sicht? Macht sich die Nordex-Aktie für das Comeback bereit?

Nordex – Aktie sendet positive Signale. Bereit für das Comeback

Die nächsten Handelstage könnten für die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) von entscheidender Bedeutung sein. Die Bemühungen, den Unterstützungsbereich von 25 Euro / 24,5 Euro erfolgreich verteidigen zu wollen, sind deutlich zu erkennen. Bereits in der letzten Handelswoche brannte es lichterloh. Doch Nordex verstand es, Schaden abzuwenden. Der anschließende Erholungsversuch brachte allerdings nicht den gewünschten Erfolg, sodass die Zone erneut im Fokus steht.

Nordex Aktienchart

Getragen wird die Aktie unverändert von einem positiven Newsflow. Auch zuletzt vermeldete das Unternehmen diverse Auftragseingänge; so zum Beispiel einen Auftrag aus Spanien über 34 MW. Der stetige Fluss von Auftragseingängen unterstreicht das starke fundamentale Umfeld.

Zusammengefasst

Die Chancen auf einen tragfähigen Korrekturboden im Bereich von 25,0 Euro / 24,5 Euro stehen so schlecht nicht. Um eine Bodenbildung zu forcieren, bedarf es jedoch einer knackigen Erholung. Über allem thront das markante 52-Wochen-Hoch bei 28,3 Euro. Dieses muss überwunden werden. Auf der Unterseite geht es im besten Fall nicht mehr unter die 24,5 Euro. Sollte es hierzu kommen, könnten sich weitere Kursverluste in Richtung 23,4 Euro anschließen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich ein weiteres Mal ihr Votum „buy“ für Nordex. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 31 Euro. Die Analysten der kanadischen RBC sind da deutlich zurückhaltender. Sie bestätigten ihr Votum „underperform“. Das Kursziel hoben sie zumindest von 18,5 Euro auf 22,0 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
