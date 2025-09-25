Anzeige
Kann aus dem Abwärtstunnel eine Trendwende erwachsen?

NEL ASA-Aktie im Fokus: Erholungsversuch im Wasserstoffsektor oder nur ein Strohfeuer 25.09.2025, 17:52 Uhr

Kann aus dem Abwärtstunnel eine Trendwende erwachsen? NEL ASA-Aktie im Fokus: Erholungsversuch im Wasserstoffsektor oder nur ein Strohfeuer
Die NEL ASA-Aktie zeigt in den letzten Handelstagen erste Erholungstendenzen, obwohl der Kurs in den vergangenen Monaten massiv eingebrochen ist. Die Hoffnung ruht auf geldpolitischen Impulsen aus den USA und einer verbesserten Stimmung im gesamten Wasserstoffmarkt.
NEL ASA 0,19055 EUR +1,30 % Lang & Schwarz
OSEBX Benchmark NR 1.393,48 PKT +0,40 % Oslo

Geschäftseinbruch bei NEL ASA sorgt für Verunsicherung

NEL ASA, ein Anbieter von Elektrolyseuren und Wasserstoffinfrastruktur, durchlebt eine schwierige Phase. Der Umsatz fiel im zweiten Quartal um rund 48, der Auftragseingang sank um etwa 74. Besonders schwer wiegt der Ausschluss aus dem norwegischen Leitindex OSEBX, was automatisierte Verkäufe ausgelöst und den Druck auf die Aktie weiter erhöht hat. Trotzdem gehörte das Papier am Tag des Ausschlusses zu den größten Gewinnern an der Börse in Oslo.

Viele Marktteilnehmer hoffen auf baldige Zinssenkungen in den USA, was wachstumsorientierten Titeln wie NEL ASA Auftrieb geben könnte. Allerdings zeigt sich bisher nur eine verhaltene Reaktion. Als positiver Faktor wird die US-Steuergutschrift 45V bewertet, die Investitionen in Wasserstoffprojekte bis zum Jahr 2028 deutlich attraktiver machen kann.

Technische Gegenbewegung oder echter Neubeginn

Die jüngste Kursstärke könnte eine technische Reaktion auf die vorangegangene Schwächephase sein. Spekulative Anleger wetten darauf, dass das Tief nun erreicht wurde. Die Hoffnung liegt darin, dass geldpolitische Unterstützung und strategische Fördermaßnahmen für grüne Technologien mittelfristig zu einer strukturellen Erholung führen.

Allerdings bleibt die operative Lage angespannt. Ohne neue Großaufträge oder verbesserte Fundamentaldaten dürfte eine nachhaltige Aufwärtsbewegung kaum durchsetzbar sein. Der Markt bleibt skeptisch, ob NEL in absehbarer Zeit die nötigen Wachstumssignale liefern kann. Hinzu kommt die Konkurrenz durch alternative Energieträger, etwa die zunehmende Förderung von Atomkraft oder Verzögerungen im Ausbau der europäischen Wasserstoffinfrastruktur.

Wettbewerbsumfeld macht Lage zusätzlich komplex

Während NEL ASA in Europa mit strukturellen Herausforderungen kämpft, zeigen einige US-Wasserstoffunternehmen deutliche Kursgewinne. Die regionale Diskrepanz bei regulatorischer Unterstützung und Marktreife macht sich klar bemerkbar. Auch Analysten zeigen sich zunehmend zurückhaltend. Mehrere Kursziele wurden in den letzten Wochen deutlich nach unten revidiert.

Der Ausschluss aus dem OSEBX-Index könnte sich als kurzfristige Entlastung erweisen, weil technischer Verkaufsdruck entfällt. Doch die Kursfantasie bleibt limitiert, solange keine neuen Wachstumsimpulse aus dem Unternehmen selbst kommen. Die Aktie bleibt ein symbolischer Prüfstein für die Glaubwürdigkeit des gesamten Wasserstoffsektors.

Ausblick
Ob NEL ASA die Erwartungen erfüllen kann, hängt wesentlich von zwei Entwicklungen ab: Wird es in nächster Zeit neue Projekte oder strategische Partnerschaften geben, und setzt die US-Notenbank tatsächlich Zinssenkungen um? Bleiben beide Impulse aus, dürfte die Aktie erneut unter Druck geraten. Ist die aktuelle Bewegung also nur ein kurzes Zwischenhoch – oder der Auftakt zu einer echten Wende?

