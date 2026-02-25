KGV unter 24

Kann Nvidia ein Schnäppchen sein? 25.02.2026, 10:17 Uhr

Nvidia
© Symbolbild Nvidia
Bei Nvidia treffen geopolitischer Druck und hohe Börsenerwartungen frontal aufeinander – mit offenem Ausgang. Jetzt entscheidet sich, ob der KI-Gigant erneut liefert oder die Skepsis weiter wächst.
Nvidia zwischen Exportstopp und Börsenzweifeln

Nvidia hat bislang keinen einzigen H200-Chip nach China verkauft – trotz einer politischen Entscheidung im Dezember, die Lieferungen an ausgewählte Kunden grundsätzlich erlauben sollte. Zwei Monate nach Inkrafttreten der neuen Regelung sind nach Angaben eines hochrangigen US-Exportkontrolleurs „bislang keiner“ genehmigt worden. Parallel verschärfen die Behörden ihre Gangart bei Verstößen gegen Exportauflagen für KI-Hochleistungschips deutlich.

Keine H200-Genehmigung trotz politischer Freigabe

Zwar wurde der Verkauf der H200-Prozessoren an bestimmte chinesische Abnehmer grundsätzlich ermöglicht, doch die im Januar veröffentlichten formalen Vorgaben setzen hohe Hürden. Die zuständige Behörde für Industriesicherheit und Exportkontrollen prüft entsprechende Anträge streng. Gleichzeitig betonte ein führender Vertreter des Exportvollzugs vor einem Parlamentsausschuss, man intensivieren die Maßnahmen gegen Schmuggel von KI-Chips. „Es gibt Chip-Schmuggel“, sagte er. „Er findet statt.“ Dies sei eine oberste Durchsetzungspriorität.

Noch deutlicher fiel die Botschaft an Unternehmen aus: „Die Botschaft an alle, die aufmerksam sind, sollte lauten: Haltet euch an das Gesetz oder tragt die Konsequenzen.“ Konkret verwies er auf einen Vergleich mit Applied Materials über 252 Millionen Dollar – die höchste Summe in der Geschichte der Behörde und am gesetzlichen Maximum angesiedelt. Zudem zeigte er sich offen dafür, die Verjährungsfrist auf 10 Jahre auszuweiten und Strafzahlungen auf potenziell mehr als das Vierfache des Werts illegaler Geschäfte anzuheben.

Härtere Strafen und wachsender Druck

Ob mögliche Kooperationen mit chinesischen KI-Start-ups gegen Regeln verstoßen, kommentierte der Beamte nicht, stellte jedoch klar, man werde „ohne Ansehen der Person durchsetzen, wer der Verletzer auch sein mag“. Für Nvidia kommt diese Unsicherheit zu einem sensiblen Zeitpunkt: Kurz vor der Vorlage der Quartalszahlen warten Marktteilnehmer auf Hinweise, ob und wann das lukrative China-Geschäft wieder anlaufen kann.

An der Börse zeigt sich bereits Zurückhaltung. Seit Beginn des vierten Quartals legte die Aktie lediglich 1,7% zu – weniger als der S&P 500 mit 3,3%. Im laufenden Jahr zählt der Wert bislang zur unteren Hälfte des Leitindex. Nach Jahren dreistelliger prozentualer Zugewinne ist das eine spürbare Abkühlung. Ein Stratege bringt es auf den Punkt: „Fundamental bleibt die Geschichte stark, es ist nur die Frage, ob auch die Stimmung stark bleibt.“

Bewertung sinkt, Erwartungen bleiben hoch

Die Skepsis gegenüber hohen KI-Investitionen belastet insbesondere große Technologiewerte. Ein Index der sogenannten „Magnificent Seven“ verlor seit Beginn des vierten Quartals nahezu 1% und blieb damit hinter dem Gesamtmarkt zurück. Nvidia notiert inzwischen bei weniger als 24-mal den erwarteten Gewinnen und damit deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt von rund 38.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen. „Das wird eine wichtige Gewinnmeldung, aber ich denke, die Aktie könnte nach Zahlen fallen, weil es nicht gut genug ist“, warnt ein Marktstratege. Entscheidend dürfte sein, ob Nvidia seine Marktanteile im KI- und Inferenzchip-Segment verteidigen kann. Andernfalls droht neue Volatilität – denn, so formuliert es ein Investmentchef drastisch: „Wenn Nvidia niest, werden sich alle erkälten.“

Bn-Redaktion/ts
