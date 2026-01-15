KI als Goldgrube: TSMC auf dem nächsten Level

KI als Goldgrube

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) notiert aktuell bei rund 299 EUR und zählt damit zu den Schwergewichten im globalen Technologiesektor. Nach der Veröffentlichung außergewöhnlich starker Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose für 2026 rückt der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit von Investoren.
Rekordquartal dank KI-Nachfrage

TSMC hat im jüngsten Quartal einen neuen Meilenstein erreicht. Der Quartalsumsatz überschritt erstmals die Marke von 25 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn im Jahresvergleich um rund 35 % zulegte.
Haupttreiber ist die explosionsartige Nachfrage nach KI- und High-Performance-Chips, die in Rechenzentren, Cloud-Infrastrukturen und spezialisierten Beschleunigern zum Einsatz kommen. Allein Chips für KI-Anwendungen machen inzwischen über 40 % des Umsatzes aus – Tendenz steigend.

Margenstärke als Wettbewerbsvorteil

Besonders beeindruckend ist die Profitabilität. Die Bruttomarge liegt weiterhin bei rund 54–55 %, was TSMC deutlich von vielen Wettbewerbern abhebt. Diese Marge erlaubt es dem Konzern, enorme Investitionen zu stemmen und gleichzeitig hohe Gewinne auszuweisen.
Zum Vergleich: Viele integrierte Chip-Hersteller kämpfen mit Margen unter 40 %. Für Anleger ist diese Kombination aus Wachstum und Profitabilität ein zentrales Qualitätsmerkmal.

Milliarden für neue Fabriken

TSMC blickt offensiv nach vorn. Für 2026 plant das Unternehmen Investitionen (Capex) von rund 35 bis 40 Milliarden US-Dollar. Ein erheblicher Teil davon fließt in neue Werke in den USA, insbesondere in Arizona, sowie in den Ausbau modernster Fertigungstechnologien in Taiwan.

Diese Investitionen sind notwendig, um die führende Position bei 3-nm- und künftig 2-nm-Chips zu verteidigen. Gleichzeitig stärken sie geopolitisch die Lieferketten westlicher Kunden.

Signalwirkung für die gesamte Branche

Die angehobene Prognose von TSMC wirkt weit über das Unternehmen hinaus. Zulieferer wie ASML, Applied Materials oder Lam Research profitieren direkt, da höhere Investitionen bei TSMC zusätzliche Aufträge für Maschinen und Anlagen bedeuten.
Kein Zufall, dass mehrere Chip-Aktien zeitgleich deutlich zulegen konnten. TSMC bleibt damit der wichtigste Taktgeber der globalen Halbleiterindustrie.

Bewertung: Hoch, aber begründet

Mit einem Kurs von 299 EUR kommt TSMC auf eine Marktkapitalisierung von deutlich über 750 Milliarden US-Dollar. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt im Bereich von 25 bis 28, was ambitioniert erscheint, jedoch durch das strukturelle Wachstum im KI-Sektor gerechtfertigt wird.
Analysten sehen für die kommenden Jahre Umsatzwachstumsraten im niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich.

Risiken nicht aus dem Blick verlieren

Trotz aller Stärke bleiben Risiken. Geopolitische Spannungen rund um Taiwan, mögliche Exportbeschränkungen und die enorme Abhängigkeit von wenigen Großkunden sind Faktoren, die Investoren berücksichtigen müssen. Zudem ist der Kapitalbedarf hoch – Verzögerungen bei neuen Technologien könnten teuer werden.

Fazit – Qualitätstitel mit Langfristperspektive

TSMC steht bei 299 EUR für technologische Führerschaft, außergewöhnliche Profitabilität und eine Schlüsselrolle im globalen KI-Boom. Die aktuellen Rekordzahlen und die aggressive Investitionsstrategie untermauern die Wachstumsstory.
Kurzfristige Schwankungen sind möglich, doch langfristig bleibt TSMC einer der solidesten und strategisch wichtigsten Werte im Technologiesektor.

Bn-Redaktion/pl
