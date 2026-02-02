Anzeige
KI als Risiko

02.02.2026, 16:24 Uhr

Microsoft
© Symbolbild Microsoft
Die jüngsten Quartalszahlen der großen US-Techkonzerne zeigen ein klares Muster: Hohe Investitionen allein reichen den Märkten nicht mehr. Entscheidend ist, ob sich milliardenschwere Ausgaben für künstliche Intelligenz auch sichtbar im Wachstum niederschlagen. Andernfalls reagieren Anleger zunehmend nervös.
Wachstum wichtiger als starke Zahlen

Microsoft legte solide Quartalsergebnisse vor, doch an der Börse standen andere Aspekte im Fokus. Investoren reagierten vor allem auf das stagnierende Wachstum der Cloud-Sparte Azure sowie auf die mehr als $100 billion, die der Konzern in diesem Jahr für Investitionen ausgeben will. Innerhalb von zwei Handelstagen verlor die Aktie 10%, wodurch $381 billion an Börsenwert vernichtet wurden. Am Ende stand für Microsoft die schwächste Börsenwoche seit March 2020.

Hohe Erwartungen bei maximalem Einsatz

„In a normal world, these results would be pretty good, but in the backdrop of the scale of spending, with things priced for perfection, you really have to hit your marks“, sagte Josh Chastant, Portfolio Manager bei GuideStone Funds. Seine Aussage bringt die aktuelle Marktlage auf den Punkt: Bei ambitionierten Bewertungen wird jeder Zweifel an der Wachstumsdynamik sofort bestraft.

Meta zeigt die andere Seite der Medaille

Meta Platforms Inc. präsentierte einen Ausblick auf das schnellste Quartalswachstum seit über vier Jahren. Die Aktie sprang daraufhin um 10% nach oben – der beste Tag seit July. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen jedoch an, die Investitionen bis 2026 um bis zu 87% zu erhöhen. Einen Tag später gaben die Papiere 3% nach und verzeichneten den schwächsten Handelstag seit Oct. 30.

Der schmale Grat für Big Tech

Die gegensätzlichen Kursreaktionen machen deutlich, wie schmal der Grat geworden ist. Massive Ausgaben werden akzeptiert, solange sie von Wachstum begleitet werden. Fehlt dieses, folgt die Korrektur. „We’re firmly in an era where the monetization of AI capex has to be realized for the valuations of tech stocks to be justified“, so Chastant, dessen Unternehmen rund $24 billion verwaltet.

Alphabet und Amazon unter Beobachtung

In dieser Woche rücken Alphabet Inc. und Amazon.com Inc. in den Fokus. Gemeinsam mit Microsoft und Meta dürften sie laut Daten insgesamt mehr als $500 billion in diesem Jahr investieren. Alphabet-Aktien notieren nach einem Anstieg von über 70% in sechs Monaten bei mehr als dem 28-fachen der geschätzten Gewinne – dem höchsten Niveau seit fast zwei Jahrzehnten.

Skepsis greift weiter um sich

Der Technologiesektor bleibt unter Druck. Der Index der „Magnificent Seven“ liegt 1.5% unter seinem Rekordstand vor drei Monaten, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum 0.7% zulegen konnte. Beispiele wie Oracle Corp., deren Aktie nach einem Plus von 97% inzwischen 50% unter dem Hoch notiert, verstärken die Zweifel. „What we’re really afraid of is more than one company spending a lot more in capex and getting a lot less in return“, sagte Bob Savage von BNY.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
