Anzeige
+++Die Bergbau-Welle kehrt zurück American Critical könnte die nächste große US-Entdeckung sein!!+++
KI-Blockbuster oder Übertreibung, Drohnenabwehr am Wendepunkt

DroneShield Aktie im Aufwind – neue Software soll Milliardenmarkt erschließen 08.10.2025, 11:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

KI-Blockbuster oder Übertreibung, Drohnenabwehr am Wendepunkt: DroneShield Aktie im Aufwind – neue Software soll Milliardenmarkt erschließen
© Symbolbild von Pixabay
Mit dem sogenannten Landmark 4Q25 AI Software Release zündet DroneShield die nächste Wachstumsstufe. Die Aktie des australischen Verteidigungstechnologieunternehmens steigt weiter. Das Unternehmen setzt auf einen Strategiewechsel hin zu margenstarken Softwareerlösen – mit ungewissem Ausgang.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DroneShield 3,63 EUR +2,91 % L&S Exchange
Rheinmetall 1.934,00 EUR +2,71 % Lang & Schwarz
Elbit Systems 447,70 EUR -0,02 % Lang & Schwarz
Leonardo 56,17 EUR +1,70 % Lang & Schwarz
Northrop Grumman 546,20 EUR +2,17 % Gettex

Künstliche Intelligenz gegen Drohnen – neue Software als Gamechanger

DroneShield präsentiert eine neue KI Lösung zur Drohnenabwehr, die auf emitterbasierter Erkennung und gezielter Störung basiert. Anders als bisherige Firmware Updates soll die Software nicht nur technische Unterstützung liefern, sondern direkt als Umsatztreiber fungieren. Die Systeme erkennen gegnerische Drohnen anhand von Signalen und reagieren autonom auf potenzielle Bedrohungen.

Begleitend investiert DroneShield 13 Millionen US Dollar in eine neue Forschungsanlage in Adelaide. Dort sollen künftig hochspezialisierte Komponenten für elektronische Kriegsführung, Radiofrequenztechnik und Systemintegration entwickelt werden. Ziel ist eine vertiefte Kontrolle über kritische Technologien.

Strategiewechsel mit Signalwirkung – Software statt nur Hardware

Im Markt wird der Schritt als potenzieller Katalysator gesehen. Die Transformation von hardwarelastigen Einnahmen hin zu skalierbaren Lizenzmodellen könnte die Gewinnmargen deutlich verbessern. Sollte DroneShield mit dem neuen System in nationale Verteidigungsprogramme aufgenommen werden, wären Folgeaufträge in signifikanter Höhe denkbar.

Allerdings ist die Konkurrenz im globalen Markt für Drohnenabwehrtechnologie hoch. Unternehmen wie Northrop Grumman, Leonardo, Rheinmetall oder Elbit Systems arbeiten an vergleichbaren Lösungen. Zudem sind regulatorische Anforderungen und sicherheitstechnische Prüfungen bei militärischen KI Systemen besonders streng.

Risiken bleiben – Qualität muss sich erst noch beweisen

Bisherige Software Updates von DroneShield verbesserten vor allem Protokollabdeckung, Steuerung und Reaktionsgeschwindigkeit. Ob das neue Landmark Paket einen echten Technologiesprung bedeutet oder lediglich ein Marketinglabel ist, bleibt offen.

Die Abhängigkeit vom Hardwaregeschäft ist bislang groß. Ob der Wandel zur Softwaredominanz gelingt, hängt nicht nur von der technischen Leistung ab, sondern auch von politischen Rahmenbedingungen, Exportregeln und sicherheitspolitischer Nachfrage.

Wie weit trägt der KI Rückenwind?

Sollte DroneShield mit der neuen Software operative Exzellenz beweisen, könnten sich neue Marktchancen öffnen. Wiederkehrende Erlöse, stärkere Kundenbindung und eine globale Expansion wären mögliche Folgen. Doch scheitert das Produkt an Qualitäts- oder Zulassungshürden, droht ein Rückschlag.

Wird aus der KI Offensive ein echter Wendepunkt – oder nur ein kurzes Hoch in einem umkämpften Zukunftsmarkt?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VH5JCL
Ask: 0,99
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VH1S5V
Ask: 35,78
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH5JCL VH1S5V. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
2 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
3 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
4 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
5 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
7 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Volkswagen Vz. mit knackigem Rücksetzer: Bietet der Abverkauf …

11:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI trifft Industrie – Hitachi und NVIDIA starten globales …

11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis durchbricht Schallmauer: Wie geht’s nun mit Barrick, …

11:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Shell-Aktie steigt, da Gas- und Raffineriegeschäft zulegen: Shell k…

Gestern 21:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliarden für Eisenerz, doch der Aktienkurs fällt: Rio Tinto …

Gestern 17:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Absatzrückgang trifft das Unternehmen hart, doch der Kurs trotzt…

Gestern 16:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Geht dem Dax nun doch die Puste aus: RWE – Aktie lässt nichts …

Gestern 14:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekord in Großbritannien: BYD setzt global neue Maßstäbe

Gestern 14:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer