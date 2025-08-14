2.616 g/t Gold. Kein Scherz!:
EXKLUSIV: Neues Goldunternehmen startet umfangreiches Bohrprogramm!
Anzeige
KI-Boom im Fokus

Foxconn schlägt einen neuen Weg ein – mit Erfolg 14.08.2025, 18:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild KI
© Bild von Tung Nguyen von Pixabay
Der Elektronikhersteller Hon Hai, besser bekannt als Foxconn, durchlebt einen fundamentalen Wandel. Während das Geschäft mit Unterhaltungselektronik wie dem iPhone schwächelt, setzt das Unternehmen massiv auf den boomenden Markt für KI-Server. Die Strategie scheint aufzugehen: Hon Hai meldet einen deutlichen Anstieg seiner Gewinne und erwartet, dass sich der Umsatz im KI-Segment in den kommenden Quartalen mehr als verdoppeln wird. Damit untermauert das Unternehmen seine Position als wichtiger Partner von Technologieführern wie NVIDIA.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SoftBank Group 90,06 EUR +6,62 % L&S Exchange
Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) 0,48575 EUR +5,77 % Baader Bank
Hon Hai Precision Industry 12,10 EUR +7,56 % L&S Exchange
NVIDIA 156,26 EUR +1,01 % Baader Bank
Oracle 211,03 EUR +1,04 % Baader Bank

Die neuen Wachstumstreiber
Hon Hai berichtete für das letzte Quartal einen Gewinn, der die Erwartungen der Analysten übertraf. Dieser Erfolg ist maßgeblich auf die starke Nachfrage nach KI-Servern zurückzuführen. Führungskräfte des Unternehmens sehen das KI-Geschäft als den entscheidenden Wachstumsmotor. Sie erwarten, dass die Einnahmen aus diesem Bereich im laufenden Quartal um über 170 % steigen werden. Die Nachfrage wird von großen Cloud-Anbietern und weltweiten staatlichen KI-Projekten angetrieben, die alle von dem anhaltenden Hype profitieren wollen.

Globale Herausforderungen und strategische Antworten
Gleichzeitig steht Hon Hai vor Herausforderungen, die das traditionelle Geschäft belasten. Dazu gehören mögliche neue Zölle auf Elektronikimporte in den USA, die das Geschäft mit Konsumgütern wie Smartphones beeinträchtigen könnten. Als Reaktion darauf diversifiziert Hon Hai seine Produktionsstandorte. Um mögliche Zölle zu umgehen und von US-Investitionen zu profitieren, baut das Unternehmen seine AI-Server-Produktion in den USA aus, unter anderem in Wisconsin und Texas. Dieser Schritt zeigt, wie sich globale Handelsspannungen direkt auf die strategische Ausrichtung großer Konzerne auswirken.

Partnerschaften und die Zukunft
Hon Hais Transformation wird durch strategische Partnerschaften beschleunigt. Als wichtiger Auftragsfertiger für NVIDIA-Server profitiert das Unternehmen direkt vom Erfolg des Chip-Riesen. Auch der Verkauf eines Werks an SoftBank, um dessen massives Datenzentrum-Projekt mit OpenAI und Oracle zu unterstützen, verdeutlicht die Neuausrichtung. Während die Smartphone-Produktion an Bedeutung verliert, sichert sich Hon Hai eine zentrale Rolle in der globalen KI-Infrastruktur. Die Kombination aus starkem KI-Wachstum und der geografischen Diversifizierung scheint Hon Hai gut aufgestellt zu haben, um die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten zu meistern.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GU15K5
Ask: 0,75
Hebel: 21
mit starkem Hebel
GU0QRG
Ask: 1,98
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU15K5 GU0QRG. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Lanxess Aktie unter Druck: Warum die Gewinnwarnung Anleger …

18:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trotz Strafsteuer: NVIDIA-Aktie steigt weiter – Was treibt Anleger…

17:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Steuervorteil läuft aus – jetzt zählt jede Woche für den E-…

16:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Im Schatten von Barrick und Newmont: Dieser Gold-Silberproduzent …

14:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

UBS-Update sorgt fuer neue Bewegung bei Bayer: Bayer-Aktie im Fokus …

14:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax in hoffnungsvoller Erwartung: RWE – Aktie muss nach Zahlen …

14:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cisco Systems nach Zahlen: Aktie schwächelt. Die nächsten …

13:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lenovo überrascht mit Rekordquartal: Umsatz bei 18 Mrd. US-Dollar

12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer