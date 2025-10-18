Anzeige
KI-Revolution

18.10.2025, 14:44 Uhr

Symbolbild KI
© Bild von Kitsada Nanaunkham von Pixabay
Die jüngsten milliardenschweren Chip-Deals von OpenAI mit Advanced Micro Devices (AMD) und Broadcom Inc. beweisen, dass der KI-Markt über den bisherigen Marktführer Nvidia hinauswächst. Durch die massiven Ausgaben entwickelt sich der Betreiber von ChatGPT zum "Königsmacher" der Tech-Branche und treibt die Aktien seiner Partner in die Höhe.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 200,25 EUR -0,02 % Lang & Schwarz
Broadcom 300,20 EUR -0,15 % Lang & Schwarz
NVIDIA 157,27 EUR -0,02 % Lang & Schwarz

Nvidias Dominanz gerät ins Wanken
Obwohl Nvidia mit einem Marktanteil von rund 95 Prozent weiterhin die dominierende Kraft im KI-Infrastruktur-Bereich ist, signalisieren die neuen Allianzen einen Wandel. Die AMD-Aktie schoss seit der Bekanntgabe ihres Deals mit OpenAI um über 40 Prozent nach oben, und auch Broadcom verzeichnete einen starken Kurssprung. Die neuen Aufträge geben den Konkurrenten die dringend benötigte Glaubwürdigkeit und die Möglichkeit, vom KI-Boom zu profitieren.

AMD-Aktienchart

Aktienanalyse

Broadcom-Aktienchart

Aktienanalyse

Der unersättliche Appetit auf Rechenleistung
Experten sind sich einig, dass OpenAI auf Dauer nicht von einem einzigen Lieferanten abhängig sein kann. Das Unternehmen hat einen "unersättlichen Appetit" auf Rechenleistung und hat Zusagen im Wert von über einer Billion US-Dollar gemacht. Diese gigantischen Verpflichtungen machen es notwendig, die Lieferantenbasis zu diversifizieren. Der Deal mit AMD gilt als wichtige Bestätigung für die technologische Reife der Nvidia-Alternative.

Investoren sehen Diversifikationschance
Für Anleger bedeuten die Entwicklungen eine willkommene Gelegenheit zur Diversifikation. Der Markt hat nun die Chance, von weiteren Gewinnern des KI-Booms zu profitieren und das Risiko nicht mehr auf nur einen "Gorilla" im Markt zu konzentrieren. Das massive Kapital, das in den Aufbau der KI-Infrastruktur fließt, ist der Motor für diese neue Welle an Chancen.

Das Risiko der geheimen Kassen
Trotz der Euphorie warnen Analysten vor dem finanziellen Risiko. Da OpenAI ein privates Unternehmen ist, muss es seine Finanzen nicht offenlegen. Keiner weiß genau, wie tief die Taschen des Unternehmens wirklich sind und wann die enormen Verpflichtungen von über einer Billion US-Dollar zu einem Problem werden könnten. Sollten Schwierigkeiten bei OpenAI auftreten, wären alle beteiligten Unternehmen, einschließlich AMD und Broadcom, davon betroffen.

Bn-Redaktion/js
