Super Micro-Aktie stürzt ab: Umsatzausblick enttäuscht den Markt 23.10.2025, 18:14 Uhr

Der Server-Hersteller Super Micro Computer Inc., ein Favorit der KI-Investoren, hat den Markt mit einem unerwartet schwachen Umsatzausblick für das erste Quartal geschockt. Das Unternehmen erwartet nun deutlich geringere Einnahmen, was die Aktie in New York massiv einbrechen ließ. Grund für die Verfehlung sind "Order-Upgrades", die die Auslieferungen in das folgende Quartal verschoben haben.
Verpasste Erwartungen und Verzögerungen
Das Unternehmen rechnet mit einem Quartalsumsatz, der weit unter den Schätzungen der Wall Street liegt. Obwohl die Firma die Verschiebung auf Kundenwünsche für spätere Auslieferungen zurückführt, interpretieren Anleger die Meldung als negatives Signal. Die Aktie, die in diesem Jahr bereits stark gestiegen war, reagierte mit einem sofortigen Kursrückgang.

Aktienanalyse

Blick auf das Gesamtjahr bleibt optimistisch
Trotz der kurzfristigen Enttäuschung hält Super Micro an seiner optimistischen Prognose für das gesamte Geschäftsjahr fest. Das Unternehmen bekräftigte den Ausblick auf einen Gesamtumsatz von mindestens 33 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026. Diese Zuversicht wird durch neu gesicherte Geschäfte von über 12 Milliarden US-Dollar gestützt, deren Auslieferung nun im zweiten Quartal erwartet wird.

Schatten alter Probleme
Die aktuelle Unsicherheit wird durch frühere Probleme des Unternehmens verstärkt. Super Micro hatte in der Vergangenheit mit Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung und der Transparenz bei den Jahresberichten zu kämpfen. Das Unternehmen arbeitet aktiv daran, "wesentliche Schwächen" in seinen Finanzkontrollen zu beheben, warnte jedoch selbst vor möglichen weiteren Problemen. Trotz dieser Altlasten gilt Super Micro als klarer Profiteur des KI-Booms, was die starke Nachfrage nach seinen Servern erklärt.

Stimmung in der Börsennews-Community
Die überraschende Umsatzverfehlung von Super Micro sorgt in der Community für Frustration und gespaltene Meinungen. Einige Nutzer sind von dem kurzfristigen Einbruch enttäuscht und reagieren emotional. Gleichzeitig sehen andere, langfristig orientierte Anleger, die Verschiebung der Umsätze in das nächste Quartal und die hohen Neuaufträge im Wert von über 12 Milliarden US-Dollar als positives Zeichen und setzen auf eine "Winterrallye" im November und Dezember. Zur Diskussion

