KI-Schub für Smartphones – Google attackiert Apple im Premiumsegment

21.08.2025, 11:06 Uhr

KI-Schub für Smartphones – Google attackiert Apple im Premiumsegment: Pixel 10 zündet KI-Offensive – bleibt Apple jetzt zurück?
© Symbolbild von Alphabet
Mit der neuen Pixel-10-Reihe bringt Google Apple ins Schwitzen. Künstliche Intelligenz wird zur Waffe im Kampf um die Smartphone-Krone.
KI als Gamechanger: Google legt vor, Apple zögert

Google hat mit dem Pixel 10 eine neue Ära eingeläutet: Funktionen wie Magic Cue, das bei Anrufen kontextbezogene Informationen liefert, sowie der Kamera-Coach, der live Tipps zur Bildkomposition gibt, zeigen, wohin die Reise geht. Besonders das Pro-Modell beeindruckt mit einem 100-fachen Zoom und tiefgreifenden Gemini-KI-Features.

Damit attackiert Google ganz gezielt das iPhone. Während das Pixel 10 bereits ausgeliefert wird, kämpft Apple noch mit Verzögerungen bei der Einführung der hauseigenen Apple Intelligence. Das geplante Siri-Upgrade lässt weiter auf sich warten – eine Schwäche, die Google aktuell offensiv nutzt.

Auch beim Thema Software-Support setzt Google Maßstäbe: Sieben Jahre Android- und Sicherheitsupdates sind ein klares Signal an anspruchsvolle Nutzer – und eine Kampfansage an die gesamte Branche.

Aktien stabil trotz Technologieoffensive

Trotz der aggressiven Produktstrategie bleibt die Börse ruhig. Alphabet, der Mutterkonzern von Google, notiert bei rund 199 US-Dollar mit minimalem Rückgang. Auch Apple zeigt sich stabil bei etwa 226 US-Dollar. Beide Aktien halten sich in einem engen Korridor, was auf das stabile Vertrauen der Anleger in die langfristige Position beider Tech-Giganten hindeutet.

Tech-Giganten im direkten Duell – wer setzt sich durch?

Der Smartphone-Markt steht vor einem Strategiewechsel. Mit der radikalen Integration künstlicher Intelligenz verlässt Google die klassische Hardware-Fokus-Strategie und setzt auf datenbasierte Assistenzsysteme. Apple steht damit unter Zugzwang: Im September wird das neue iPhone erwartet – mit der offenen Frage, ob Cupertino den KI-Rückstand aufholen kann. Die kommenden Wochen könnten entscheidend werden: Gelingt Apple eine überzeugende Antwort, oder setzt sich Google mit seiner neuen KI-Dominanz dauerhaft an die Spitze?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
3 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
5 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
6 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
7 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
