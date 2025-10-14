Anzeige
KI-Wettkampf

AMD sichert Mega-Deal: Oracle setzt auf Nvidias Rivalen 14.10.2025, 17:29 Uhr

Symbolbild AMD
© Bild von ArtificialOG auf Pixabay
KI-Wettkampf AMD sichert Mega-Deal: Oracle setzt auf Nvidias Rivalen Der Chip-Hersteller Advanced Micro Devices (AMD) hat einen bedeutenden Erfolg im Kampf um Marktanteile bei KI-Chips erzielt. Der Softwarekonzern Oracle Corp. wird im kommenden Jahr eine große Menge der neuesten AMD-Prozessoren einsetzen. Der Deal über den Einsatz von 50.000 MI450 Chips in den Rechenzentren von Oracle ist ein wichtiger Vertrauensbeweis für AMD und ein weiterer Schritt zur Etablierung einer Alternative zum Marktführer Nvidia.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 192,70 EUR +2,84 % L&S Exchange
NVIDIA 156,77 EUR -3,74 % TTMzero RT
Oracle 260,23 EUR -2,24 % Lang & Schwarz

Großkunden setzen auf AMD
Die Ankündigung unterstreicht, wie intensiv Tech-Giganten und KI-Unternehmen Recheninfrastruktur aufbauen, um die rasant steigende Nachfrage nach KI-Diensten zu decken. Für AMD ist der Auftrag ein wichtiger Durchbruch. Nach einem ähnlichen Deal mit OpenAI stärkt die Partnerschaft mit Oracle die Position von AMD als glaubwürdige Alternative in einem Markt, der bisher klar von Nvidia dominiert wurde.

Strategische Diversifikation bei Oracle
Oracle wird die 50.000 Halbleiter ab dem dritten Quartal des kommenden Jahres in seinen Cloud-Rechenzentren einsetzen. Für das Unternehmen ermöglicht die Kooperation eine Erweiterung des Angebots an Prozessortypen für seine Cloud-Kunden und sichert die benötigte Rechenleistung. Die Bereitschaft von Großkunden wie Oracle zur Diversifikation ist ein deutliches Signal, dass das Monopol im KI-Chip-Segment bröckelt.

Aktie reagiert verhalten
Die AMD-Aktie stieg nach der Nachricht leicht an, was die positive Einschätzung des Marktes für die Technologie des Konzerns widerspiegelt. Die Aktie von Oracle gab hingegen nach. Analysten erklären diesen Kursrückgang mit Berichten, die nahelegen, dass die hohen Kosten für die KI-Chips die Gewinnmargen im wachsenden Cloud-Geschäft von Oracle belasten könnten. Die Investitionen, um im KI-Rennen vorne mitzuspielen, sind immens.

Strategien zur Marktanteilsgewinnung
AMD versucht intensiv, zur technologischen Dominanz von Nvidia aufzuschließen, indem es nicht nur Grafikprozessoren, sondern auch komplette Computersysteme für Rechenzentren anbietet. Der Erfolg dieses Ansatzes hängt von der Akzeptanz großer Kunden ab. Die jüngsten Deals mit OpenAI und Oracle sind ein wichtiger Schritt, der AMD das Potenzial verleiht, in den kommenden Jahren signifikante Marktanteile zu gewinnen.

Bn-Redaktion/js
Bn-Redaktion/js
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
