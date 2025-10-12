Anzeige
Könnte bitter werden für den Dax. Ein Ausblick

BASF – Ist der Kurseinbruch eine Chance? 12.10.2025, 09:12 Uhr

Könnte bitter werden für den Dax. Ein Ausblick: BASF – Ist der Kurseinbruch eine Chance?
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der Dax nahm am Freitag Tempo auf; allerdings nicht so, wie es sich Optimisten erwartet hatten. Der Index tauchte zum Wochenausklang ab. Einmal mehr war es US-Präsident Trump, der das Handelsgeschehen maßgeblich beeinflusste. Neuerliche Zolldrohungen des US-Präsidenten in Richtung China ließen die Aktienindizes in die Knie gehen. Die Ängste und Sorgen sind zurück. Das zeigte sich auch an der Entwicklung des Goldpreises. Dieser geriet am Donnerstag zwar zunächst ins Schwimmen, doch in Anbetracht der neuen von Trump geschaffenen Gemengelage ging es für das Edelmetall am Freitag wieder nach oben. Deutlich verschnupfter reagierte der Ölmarkt auf die Entwicklungen. Für Brent Öl und WTI Öl ging es am Freitag in den Keller. Die Wucht des Abverkaufs lässt für den Wochenauftakt nicht viel Gutes erwarten. Auch der Dax musste am Freitag mächtig Federn lassen. Er ist drauf und dran, seine exzellente Ausgangsposition aufzugeben. Sollte es nun auch noch unter die 24.000 Punkte gehen, ist Obacht geboten.
DAX 24.181,82 PKT -1,78 % Ariva Indikation
BASF 42,16 EUR -0,05 % Lang & Schwarz

Die kommende Handelswoche ist vollgepackt mit Konjunkturdaten. Bezüglich der US-Daten bleibt abzuwarten, welche Daten vor dem Hintergrund des Shutdowns veröffentlicht werden. Die fortschreitende Dauer des Shutdowns der US-Bundesbehörden dürfte so langsam auf die Gemüter schlagen.

Unsere heutige Protagonistin – die BASF-Aktie – geriet am Freitag ebenfalls unter Druck. Ob der knackige Kurseinbruch eine Chance ist, ist abzuwägen.

BASF – Ist der Kurseinbruch eine Chance?

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) hatte kürzlich die große Chance, den eminent wichtigen Kursbereich von 45 Euro zurückzuerobern. Ein solcher Vorstoß hätte das Chartbild aufgehellt und der Aktie weiteres Kurspotenzial in Richtung 48 Euro eröffnet. Die Tür blieb allerdings zu. Mit Erreichen der 45 Euro setzten Gewinnmitnahmen ein und brachten die Aktie unter Druck.

Chartanalyse zur Aktie

Der Abpraller von 45 Euro könnte die BASF-Aktie nun in Bedrängnis bringen. Ein Test der eminent wichtigen Unterstützung von 41 Euro sollte vor diesem Hintergrund nicht überraschen. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste ein Test des markanten April-Tiefs erwartet werden. Diese wurde damals im Bereich von 38 Euro ausgebildet.

Aktuelle Analystenstimmen 

Die Analystenmeinungen sind weiterhin breit gefächert. So bestätigten die Analysten von Jefferies ihr Votum „hold“ für BASF. Das Kursziel beließen sie mit 45 Euro unverändert. Die Analysten von Bernstein Research bestätigten hingegen ihr Votum „outperform“ und das Kursziel von 51 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
