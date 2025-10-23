Kommt der Dax doch noch ins Rutschen?

Kommt der Dax doch noch ins Rutschen? SAP kommt nach Zahlen nicht in Schwung
© Mit freundlicher Genehmigung von SAP SE
Kommt der Dax doch noch ins Rutschen? Der Index verzeichnet im frühen Donnerstagshandel (23. Oktober) Abgaben und nähert sich nun der Marke von 24.000 Punkten an.
Die Großwetterlage drückt auf die Kaufstimmung. So kühlte der Optimismus hinsichtlich einer Annährung im Handelskonflikt zwischen den USA und China merklich ab. Auch die Quartalsberichtssaison sorgt gegenwärtig nicht für positive Impulse. Zuletzt blieben in den USA Texas Instruments und IBM etwas hinter den Erwartungen zurück und auch Dax-Schwergewicht SAP wusste mit den Finanzergebnisse zum 3. Quartal nicht vollumfänglich zu überzeugen. Dazu später mehr. 

Für den Dax bahnt sich ein spannendes Wochenfinale an. Ein Wochenschluss oberhalb von 24.000 Punkten wäre aus charttechnischer Sicht eminent wichtig. 

SAP mit soliden Finanzergebnissen; nicht mehr und nicht weniger 

SAP gab den Umsatz mit 9,076 Mrd. Euro an, nach 8,470 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. Das ist ein Plus von 7 Prozent im Jahresvergleich. Wieder einmal zeigte sich der Cloudbereich als maßgeblicher Umsatztreiber. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal legten die Clouderlöse um 22 Prozent auf 5,290 Mrd. Euro zu. In diesem Punkt hatte sich der Markt jedoch etwas mehr erwartet. SAP vermeldete ein Bruttoergebnis in Höhe von 6,671 Mrd. Euro, nach 6,212 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. Das Betriebsergebnis wurde mit 2,487 Mrd. Euro vermeldet; nach 2,214 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. SAP veröffentlichte zudem einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 2,051 Mrd. Euro, nach 1,441 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. Der free cash flow belief sich den Unternehmensangaben zufolge auf 1,266 Mrd. Euro.

SAP Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten ihr Votum „buy“ für die SAP-Aktie. Auch das Kursziel von 270 Euro blieb unverändert. Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 290 Euro. 

Aktie kommt nicht in Schwung

Die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) setzte unmittelbar vor den Zahlen den Widerstandsbereich 240 Euro / 242 Euro unter Druck. Eine positive Reaktion auf die Zahlen hätte womöglich den Knoten platzen lassen. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Vielmehr muss die Aktie aufpassen, auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten. Die zentrale Unterstützung ist in den Kursbereich von 210 Euro zu verorten. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
